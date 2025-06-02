Gebze Belediyesi’nden Geleneksel Sünnet Şöleni

Sünnet Şöleni mehteran konseri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sünnet Şölenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sünnet olan çocukların aileleri katıldı.



BU ÖZEL GÜNÜ BİZİMLE PAYLAŞAN AİLELERE TEŞEKKÜR EDERİM

Programın açılışında konuşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu gün burada gelenekselleşen sünnet şöleninde bir aradayız. Özellikle çocuklarının bu mutlu ve özel anını bizlerle birlikte yaşayan siz değerli ailelere çok teşekkür ediyorum. Yarınımızın geleceği olan yavrularımızın hayata olan ilk adımıdır sünnet. Sünneti bizler sadece biyolojik bir olay olarak görmeyiz. Sünnet bizim örfümüz, adetimiz en önemlisi de dini bir görevimiz. Çocuklarımız da geleceğimiz olan yavrularımızda bu anlamda iyi yetiştireceğiz. Ben burada sünnet olan tüm çocuklarımızı gözlerinden öperken, aileleri de bir kez daha bizlere güvenip en önemli ve mutlu anlarını bizlerle paylaştıkları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



BU ÇOCUKLAR ÜLKENİN GELECEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba” Gebze Belediyesi olarak gelenekselleşen sünnet şöleninde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Belediyecilik olarak sadece üst yapı alt yapı çalışmalarının yapılmadığını vatandaşın her anında yanlarında olduğunun bir göstergesidir. Bu gün burada sünnet olan çocuklarımız yarın bu ülkenin geleceği. Bu anlamda devlet olarak ta belediyeler olarak onların en iyi şekilde yarınlara hazırlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

SÜNNET BİZİM TOPLUMUMUZDA BİR ÖLÇÜDÜR

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit” Çocuklarımızın toplum içine karışma, toplumda yer edinmelerinin ilk adımlarını bugün atıyorlar. Sünnet bizim toplumumuzda bir şart ve ölçüdür. Sünnet bizim kimliğimizin kişiliğimizin bir numunesidir, ölçüsüdür. Bu sebeple dün atalarımız, bu gün biz, yarın da çocuklarımız yavrularını sünnet ettirmeye devam edecekler. Bu ölçüyü Türk milleti hiçbir zaman kaybetmeyecek. Yavrularımızın bu özel günün organize eden emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Şölen boyunca çocuklar için özel etkinlikler düzenlenirken, ailelere de yemek ikramında bulunuldu. Sünnet olan çocuklar ve aileleri için hatıra fotoğrafı çektirilecek alanlarında oluşturulduğu şölende çocuklar sihirbazlık ve Karagöz Hacivat gösterileriyle doyasıya eğlendi. Program sünnet olan çocuklar ve protokol üyelerinin çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu.