Vali Aktaş, Şehidimiz Muhammet Güçlü’nün Babasını Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kandıra Belenköy Cami’nde düzenlenen cenaze törenine protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

22 Eylül 2025 Pazartesi 15:50

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Şehidimiz Jandarma Komando Er Muhammet Güçlü’nün babası İsmail Güçlü’nün cenaze törenine katılarak ailesine taziyelerini iletti.

Cenaze, Kandıra Belenköy Cami’nde düzenlendi. Törene Vali Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından, İsmail Güçlü’nün naaşı köy mezarlığında dualarla defnedildi.

Vali Aktaş, merhumun yakınlarıyla görüşerek acılarını paylaştı ve başsağlığı dileklerini iletti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

 

