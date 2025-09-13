SPOR:
Ay-Yıldızlı coşku meydana sığmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla İzmit Kent Meydanı’nda buluşan binlerce Kocaelili, EuroBasket 2025’te finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın galibiyet coşkusunu tek yürek olarak yaşadı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 09:27

 GALİBİYET COŞKUSU MEYDANDA YAŞANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla İzmit Kent Meydanı, galibiyet coşkusuna ev sahipliği yaptı. 12 Dev Adam, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek 24 yıl aradan sonra EuroBasket’te finale yükseldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda millilerimizin yarı finalde gösterdiği üstün mücadele binlerce Kocaelili tarafından büyük bir heyecanla izlendi. Saatler öncesinden hazırlanan meydan sporseverler tarafından dolduruldu ve Türk Bayrakları eşliğinde milli birlik ve beraberlik duyguları en üst düzeyde yaşandı.

 

MİLLİ TAKIM İÇİN TEK YÜREK OLDUK

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran her yaştan vatandaş, milli takımın her sayısında tezahüratlarla coşkuyu zirveye taşıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla oluşan bu atmosferde kent tek yürek olup, milli birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi. EuroBasket 2025’te finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Almanya ile 14 Eylül Pazar günü şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

(Ömer İLGEÇ)

