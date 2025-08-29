banner1182
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in Mehter ve Bando Takımı, Karamürsellileri coşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve Bando Takımı, ‘İlçe Selamlama Konserleri’ kapsamında Karamürsel İskelesi’nde konser verdi. Mehter ezgileri ve 30 Ağustos’a özel marşlarla vatandaşlar coşkulu ve unutulmaz bir akşam yaşadı.

Büyükşehir'in Mehter ve Bando Takımı, Karamürsellileri coşturdu

29 Ağustos 2025 Cuma 09:35

 KARAMÜRSEL’DE UNUTULMAZ GECE YAŞATTILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve Bando Takımı, ‘İlçe Selamlama Konserleri’  kapsamında Karamürsel İskelesi’nde sahne alarak unutulmaz bir geceye imza attı. Mehteran Takımı’nın seslendirdiği seçkin eserlerin yanı sıra, Bando Takımı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan özel repertuar ile vatandaşlar eşsiz bir akşam yaşadı.

 

İLÇE SELAMLAMA KONSERLERİ TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Osmanlı’nın görkemli mirasını yansıtan Mehteran Takımı ile zafer ruhunu güçlü bir şekilde yaşatan Bando Takımı’nın Karamürsel’de aldıkları sahne ile ‘İlçe Selamlama Konserleri’ başarıyla tamamlandı. Karamürsel İskelesi’nde düzenlenen konserde vatandaşlar ezgi ve marşlara büyük bir coşku ile eşlik etti.

 

30 AĞUSTOS’A ÖZEL MARŞLAR SESLENDİRİLDİ

Bando Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel Onuncu Yıl Marşı, İzmir Marşı ve Harp Okulu Marşı’nın yer aldığı eserleri ile katılımcılara hem duygusal hem de gurur dolu anlar yaşattı. 7’den 70’e herkes, ellerinde Türk Bayrakları ile marşlara hep bir ağızdan eşlik ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Taraftar istedi, Fettah Can konserinin saati değişti Taraftar istedi, Fettah Can konserinin saati değişti
Bu konser Kocaelilileri mest etti Bu konser Kocaelilileri mest etti
Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı yeni yeteneklerini arıyor Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı yeni yeteneklerini...
Büyükşehir’le açık havada sinema keyfi bir başka Büyükşehir’le açık havada sinema keyfi bir...
Kocaeli’de din görevlileri tiyatro oyunu sahneledi Kocaeli’de din görevlileri tiyatro oyunu sahneledi
Sinema keyfi Milli İrade Meydanı’nda yaşanıyor Sinema keyfi Milli İrade Meydanı’nda yaşanıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Taraftar istedi, Fettah Can konserinin saati...
Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek...

Haberi Oku