Türk Dünyası Sinemacılar Forumu ve Belgesel Film Gösterimi İstanbul’da Başlıyor

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde ve T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Türk Dünyası Sinemacılar Forumu ve Ödüllü Belgesel Film Gösterimi, 24 Eylül 2025 Salı günü İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’nde başlayacak. Açılış programı saat 13.30’da başlayacak ve akademik oturumda KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Zor, Karabük Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burak Türten ve İstanbul Üniversitesi doktora öğrencisi Amelya Ömeroğlu sunumlarını paylaşacak

Forum kapsamında Türk sineması ve Türk dünyası sinemasıyla ilgili değerlendirmeler ise Sinema Oyuncuları Meslek Birliği Başkanı ve Türk Dünyası Sinemacılar Birliği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Renen Bilek, SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman tarafından aktarılacak. Programın sonunda ise Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde ödül alan filmlerden özel bir seçki izleyicilerle buluşacak.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, etkinliğin Ankara’da da yapılacağını belirterek, “Bu önemli organizasyona destek veren T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere, katkılarından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı – Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, AK Parti MKYK Üyesi – Türk Devletleri İle İlişkiler Başkan Yardımcısı Naim Makas, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşe Zişan Fırat, Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Kul ve tüm panelistlere teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek