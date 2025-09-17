GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türk Dünyası Sinemacılar Forumu ve Belgesel Film Gösterimi İstanbul’da Başlıyor

İSTANBUL-GEBZE GAZETESİ İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’nde 24 Eylül’de açılış yapılacak forum, Türk sineması ve belgesel dünyasını buluşturacak.

Türk Dünyası Sinemacılar Forumu ve Belgesel Film Gösterimi İstanbul'da Başlıyor

17 Eylül 2025 Çarşamba 15:35

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde ve T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Türk Dünyası Sinemacılar Forumu ve Ödüllü Belgesel Film Gösterimi, 24 Eylül 2025 Salı günü İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’nde başlayacak. Açılış programı saat 13.30’da başlayacak ve akademik oturumda KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Zor, Karabük Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burak Türten ve İstanbul Üniversitesi doktora öğrencisi Amelya Ömeroğlu sunumlarını paylaşacak

Forum kapsamında Türk sineması ve Türk dünyası sinemasıyla ilgili değerlendirmeler ise Sinema Oyuncuları Meslek Birliği Başkanı ve Türk Dünyası Sinemacılar Birliği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Renen Bilek, SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman tarafından aktarılacak. Programın sonunda ise Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde ödül alan filmlerden özel bir seçki izleyicilerle buluşacak.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, etkinliğin Ankara’da da yapılacağını belirterek, “Bu önemli organizasyona destek veren T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere, katkılarından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı – Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, AK Parti MKYK Üyesi – Türk Devletleri İle İlişkiler Başkan Yardımcısı Naim Makas, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşe Zişan Fırat, Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Kul ve tüm panelistlere teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yeni Başlayanlar İçin Para Yönetimi: Finansal Geleceğinizi Şekillendirin Yeni Başlayanlar İçin Para Yönetimi: Finansal...
Kocaeli’de İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi Kocaeli’de İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı...
İstanbul Autodrom’da Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası Başladı İstanbul Autodrom’da Elektrikli ve Hibrit Sürüş...
Türkiye’den Dünyaya Seyyar Tuvalet İhracatı: Sırbistan’a 300 Adet Mobil Tuvalet Türkiye’den Dünyaya Seyyar Tuvalet İhracatı:...
12 Eylül 1980 Darbesinde Gazetecilik Hatıraları ve Ulucanlar Cezaevi Belgeseli 12 Eylül 1980 Darbesinde Gazetecilik Hatıraları...
Poliport Limanı’nda Tankerde Gaz Sızıntısı: Olay Kontrol Altında Poliport Limanı’nda Tankerde Gaz Sızıntısı:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yeni Başlayanlar İçin Para Yönetimi: Finansal...
Günümüzde finansal okuryazarlık, sadece tasarruf yapmaktan daha fazlasını ifade ediyor.

Haberi Oku