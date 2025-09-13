Yürekler 12 Dev Adam için Kent Meydanı’nda atacak

A Milli Basketbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası coşkusu, Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonluğunda yaşanıyor. Büyükşehir, yarı final mücadelesinde olduğu gibi Almanya ile oynanacak final karşılaşmasını da 14 Eylül Pazar (yarın) günü saat 21.00’de İzmit Kent Meydanı’nda kuracağı dev ekranda canlı olarak yayınlayacak.

YÜREĞİMİZ SİZİNLE 12 DEV ADAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, EuroBasket 2025’te Milli Basketbol Takımımızın heyecan dolu mücadelelerini dev ekranda yayınlamaya devam ediyor. Yunanistan ile oynanan yarı final maçında binlerce Kocaelili, nefes kesen mücadeleyi Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu dev ekranda izlemiş ve yarı final coşkusunu hep birlikte yaşayarak unutulmaz bir gece yaşamıştı. Yunanistan’ı 94-68 yenerek 24 yıl aradan sonra EuroBasket’te finale yükselen 12 Dev Adam, Almanya engelini de geçerek adını Avrupa şampiyonluğuna yazdırmak istiyor. Kocaelililer de bu coşkuyu yaşamak için İzmit Kent Meydanı’nda tek yürek olacak.

YARI FİNAL COŞKUSU YAŞANMIŞTI

Millilerimizin Yunanistan’a karşı zaferle sonuçlanan EuroBasket 2025 yarı final müsabakası da yine Kent Meydanı’nda dev ekrandan coşkuyla izlenmişti. Binlerce Kocaelili’nin katıldığı etkinlikte adeta bayram havası yaşanmış ve milli gurura hep birlikte ortak olunmuştu. Avrupa Şampiyonası yolunda büyük önem taşıyan bu mücadelede Kent Meydanı, bir kez daha milli birlik ve beraberliğin yaşandığı yer olarak hafızalarda yer edinecek.

İZMİT KENT MEYDANI’NDA BULUŞALIM

Büyükşehir Belediyesi, Almanya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasını İzmit Kent Meydanı’nda kuracağı dev ekranda canlı olarak yayınlayacak. 14 Eylül Pazar (yarın) günü Saat 21.00’de başlayacak mücadelede binlerce Kocaelili sporsever, al bayraklarla ve milli takım marşlarıyla 12 Dev Adam’a destek olacak.



(Ömer İLGEÇ)