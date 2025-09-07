banner1190
Büyükşehir, onlarca yerel yazarı Kocaelililerle bir araya getirecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na ön hazırlık kapsamında önemli bir etkinlik düzenliyor. 9-14 Eylül tarihleri arasında onlarca yerel yazarın katılımıyla Cumhuriyet Bulvarı ve Sanat Kafe’de yazar buluşmaları ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

07 Eylül 2025 Pazar 09:36

 FUAR ÖNCESİNDE KÜLTÜR İKLİMİ OLUŞTURULUYOR

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 15’incisi gerçekleştirilecek Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, Kocaeli’de kapsayıcı ve zengin bir kültür ortamı oluşturmayı hedefleyen etkinliklere destek veriyor. Buna göre 9-14 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Bulvarı’nda kurulacak alanda, Kocaeli’nin yazarları imza günlerinde okurlarıyla buluşacak. Ayrıca her akşam, şehrin yazarları vatandaşlarla bir araya gelerek söyleşiler gerçekleştirecek.

 

ONLARCA YAZAR OKURLARIYLA BİR ARADA
YEDEP projesi kapsamında Halk Kürsüsü Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, onlarca yazar her gün 11.00-19.00 saatleri arasında İzmit Endüstri Meslek Lisesi önünde imza günleri düzenleyecek. Okurlar, sevdikleri yerel yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak.

 

SÖYLEŞİLER SANAT KAFE’DE GERÇEKLEŞECEK
Her akşam 19.30-22.30 saatleri arasında Milli İrade Meydanı’ndaki Sanat Kafe’de ise yerel yazarların söyleşileri gerçekleştirilecek. Halk Kürsüsü Derneği işbirliğiyle gerçekleşecek bu buluşmalarda, edebiyatın farklı sesleri Kocaelililerle bir araya gelecek.

 

KOCAELİ, 15. KİTAP FUARI’NA HAZIRLANIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanata verdiği önem, Türkiye’nin en büyük kitap fuarlarından biri olan Kocaeli Kitap Fuarı ile bir kez daha ortaya konuyor. Bu yıl 4-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuar öncesinde, Büyükşehir Belediyesi edebiyata yönelik organizasyonlar düzenleyen dernekleri destekleyerek, Kocaeli’nin kültürel dokusunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

(Ömer İLGEÇ)

