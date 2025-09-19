Kadıllı, Ahatlı ve Cumaköy’de 843 Hak Sahibi Tapularına Kavuştu

Gebze Belediyesi, planlı kentleşme çalışmaları kapsamında bir önemli adımı daha hayata geçirdi. Kadıllı, Ahatlı ve Cumaköy Mahalleleri’nde yürütülen imar çalışmalarının tamamlanmasıyla 843 hak sahibi tapularına kavuştu.

Gebze Kültür Merkezi Kardelen Salonu’nda düzenlenen törene Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe protolü, siyasi partilerin temsilcileri, hak sahibi vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı. Törende vatandaşlara tapuları protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

Başkan Büyükgöz: “Bu Sürecin Kaybedeni Yok”

Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, göreve geldikleri günden bu yana imar ve planlı kentleşme alanında tarihi bir yolculuğa çıktıklarını vurguladı.

“Bugün burada bir mutluluğu daha beraber paylaşacağız. Ama öncesinde nasıl bir yolculuğa çıktığımızı ve bugün hangi noktaya geldiğimizi değerlendirmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana en önemli önceliklerimizden biri mülkiyet ve tapu sorunlarını çözmek oldu.

Geçmiş 100 yılda Gebze’de yapılan imar uygulaması alanını son 6 yılda yaptıklarımızla geride bıraktık. 100 yılda yapılanı biz 6 yılda aşmış olduk. Bugüne kadar 38 binden fazla kardeşimiz imarlı tapularına kavuştu. Artık Gebze sınırları içinde kaçak inşaatın önüne geçtik. Bu süreç sancılı ama kaybedeni yok. Hamdolsun hukuki anlamda kayda değer bir sorun da yaşamadık. Bugün de 843 hemşehrimize tapularını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Şunu özellikle ifade etmek isterim: Bundan sonra Gebze’ye belediye başkanı olacak kişiler, nereye cami, nereye yol, nereye okul yapılacağını düşünmeyecek; sadece icraat yapacak. Çünkü biz şehrin geleceğini planlıyoruz.”

Başkan Büyükgöz, sadece bireysel hak sahiplerinin değil, kamu kurumlarının da mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü vurgulayarak; 43 okulun, 24 caminin ve 8 sağlık tesisinin tapularının ilgili kurumlara devredildiğini, doğalgaz bekleyen mahallelerin sorunlarının da çözüme kavuştuğunu belirtti.

Sağlıkta da önemli yatırımlar yaptık. İlyasbey’de 600 milyon TL değerinde Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni, tamamen ve yüzde yüz Gebze Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa ederek ilçe sağlık müdürlüğümüze teslim ettik. Yine Beylikbağı Karakolu’nu belediyemiz yaptı ve Türkiye’nin en modern karakollarından biri olarak emniyetimize devrettik. Bunların hiçbiri popülist siyasetin işi değil; biz geleceğe güçlü bir Gebze bırakmanın mücadelesini veriyoruz.”

Büyükgöz sözlerini, “Biz yaratılanı severiz yaradandan ötürü, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Gebze’de bugün sessiz bir devrim yaşanıyor. Belki bugün herkes fark etmeyecek ama yarın mutlaka anlaşılacak. Bizim yaptığımız işler güneş gibi gerçek, Allah’ın izniyle bu sessiz devrimi tamamlayacağız. Katılımınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum” ifadeleriyle tamamladı

Kaymakam Özyiğit: “Belediyemiz Hakkaniyetle Çözdü”

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de törende yaptığı konuşmada, tapu çalışmalarının bölge halkı için önemine değindi:

“Köylülerimiz bize, ‘Bizim evimiz, bucağımız ne olacak, iç içe karışacak’ diye sordular. Ben de belediye başkanımızı aradım, kendisi ‘Haklılar ama biz bu konuyu düşündük’ dedi. Köy yerleşim yerlerinde mevcut parsel metrekarelerini koruyoruz, yeni alanlarda yeni metrekare uyguluyoruz. Dolayısıyla köylerimizin bu parselleme, imarlama işlemlerinde sıkıntılı olan her bir yeriyle belediye başkanımız tek tek ilgilendi ve hakkaniyete en yakın şekilde sonuçlandırdı.

Bizim ilçemiz İstanbul’la beraber sanayileşmeye ve göç almaya devam ediyor. Gelişmenin önünde hiçbirimiz duramayız. Mollafenari olsun, Cumaköy olsun, Kadıllı olsun, Pelitli olsun, Balçık olsun; arsamıza, tarlamıza her halükarda geliyorlar, ‘Sat’ diyorlar, fabrika yapmak istiyorlar. Belediyemiz diyor ki ‘Sen burada fabrika yapamazsın.’ ya da “yapıyorsan, yaptığını amaç doğrultusunda kullanacaksın; yoksa yıkılacak.” Böyle bir durumda da belediye yıkıyor. Sonra bana gelip belediyeyi şikayet ediyorlar. Böyle bir durumda yıkmayan memurla ilgili soruşturma açarım.

Belediyemiz görevini yapıyor. Bütün çalışmalarını sabırla, metanetle gerçekleştiren belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.”

Vatandaşlardan Teşekkür

Tapularını teslim alan vatandaşlar, yıllardır devam eden mülkiyet sorunlarının çözülmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek, “Artık evimizin, arazimizin resmi sahibi olduk. Bu bizim için hem güvence hem de gelecek nesiller için büyük bir kazanç” ifadelerini kullandı.



