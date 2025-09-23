EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in Trafik Eğitim Parkı’nda yeni dönem başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara trafik bilinci kazandırmayı amaçladığı Trafik Eğitim Parkı’nda teorik ve uygulamalı eğitimler başladı. Çocuklar, eğitim sonunda sertifika alarak trafik gönüllüsü olmaya hak kazandı.

Büyükşehir'in Trafik Eğitim Parkı'nda yeni dönem başladı

23 Eylül 2025 Salı 15:29

 TRAFİK EĞİTİM PARKI’NDA KAPSAMLI İÇERİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Trafik Eğitim Parkı, yeni eğitim öğretim dönemine kapılarını açtı. Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve geleceğin sürücülerini bilinçli bireyler olarak yetiştirmek amacıyla sürdürülen eğitim programları her yıl olduğu gibi bu yıl da kapsamlı içerikleriyle devam ediyor.

 

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM

Trafik Eğitim Parkı’nda 2025-2026 eğitim öğretim dönemi Körfez ilçesi Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik verilen eğitimlerde emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği, toplu taşıma, trafik işaretleri, takip mesafesi, cep telefonu kullanmanın tehlikeleri, yaya geçidi ve trafik lambalarının önemi gibi trafik kuralları teorik olarak öğretildi.

 

TRAFİKTE BİLİNÇLİ NESİLLER

Öğrendikleri kuralları gerçek hayata yakın bir ortamda deneyimleme fırsatı bulan çocuklar, eğitim sonunda sertifika alarak trafik gönüllüsü olmaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi eğitimler ile çocuklara hem bireysel güvenliklerini artırmayı hem de uzun vadede toplumsal trafik kültürüne katkı sunmayı hedefliyor. Trafik Eğitim Parkı’nda yıl boyunca birçok okuldan öğrenciye ulaşılması planlanıyor.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yapay zeka ile yeni bir vizyonun kapıları aralanıyor Yapay zeka ile yeni bir vizyonun kapıları aralanıyor
Kocaeli’de muhtarlara üç boyutlu eğitim Kocaeli’de muhtarlara üç boyutlu eğitim
KO-MEK’ten yeni döneme güçlü hazırlık KO-MEK’ten yeni döneme güçlü hazırlık
Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde
Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde
Çayırova’da eğitimin paydaşları bir araya geldi Çayırova’da eğitimin paydaşları bir araya geldi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yapay zeka ile yeni bir vizyonun kapıları aralanıyor
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılına, yükseköğretimde dijital dönüşümün...

Haberi Oku