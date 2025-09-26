GENEL:
1 Mart Vapur İskelesi otoparkında yoğun mesai

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamında artacak trafik yoğunluğunu deniz ulaşımıyla azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda vatandaşların araçlarını güvenle bırakıp vapurla seyahat edebilmeleri için 1 Mart Vapur İskelesi’ne 178 araçlık yeni bir otopark kazandırılıyor.

26 Eylül 2025 Cuma 11:40

 3400 TON ASFALT SERİLİYOR

“Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” ile artması beklenen trafik yükünü deniz ulaşımıyla hafifletmeyi amaçlayan ve bu kapsamda vatandaşların araçlarını güvenle park edebilmesi için 1 Mart Vapur İskelesi’ne 178 araçlık yeni bir otopark inşa eden Büyükşehir, çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Bu kapsamda otoparkta araçların kullanımına uygun alanlarda 1800 ton bitümlü temel ve 1600 ton binder asfalt seriliyor. Daha önce tamamlanan kazı, dolgu ve taş tahkimat çalışmalarının ardından Pmat ve Pmt serimi yapılırken, yürüyüş yolunda donatı imalatları tamamlanarak beton döküldü.

 

178 ARAÇLIK KAPASİTE

Toplam 178 araç kapasiteli olacak otopark; 141 otomobil, 13 engelli, 20 elektrikli araç ve 4 motosiklet için park alanı sağlayacak şekilde planlandı. Çalışmalar kapsamında 6000 metreküp kazı, 3000 metreküp taş dolgu, 1250 metreküp balast, 1300 metreküp plentmiks alt temel ve 1600 metreküp pmt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca mevcut asfalt alanlarda trimer kazı çalışmaları tamamlandı.

 

MODERN GÖRÜNÜM KAZANACAK

Yağmur suyu altyapısının ardından, taş dolgu yapılan alanlar ve yürüyüş yollarında deniz suyunun olumsuz etkilerine karşı sülfata dayanıklı C40 saha betonu uygulanacak. Son aşamada ise aşınma tabakası asfalt serimi, 3800 metrekare baskı beton kaldırım, dekoratif aydınlatmalar, yol çizgi uygulamaları ile yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 1 Mart Vapur İskelesi modern bir görünüme kavuşarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

