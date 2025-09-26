Büyükakın: İtfaiye erlerimiz Türkiye’nin kahramanları

HAYATIN HER ALANINDA VARLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangınlardan kurtarma operasyonlarına, afetlerden eğitim faaliyetlerine kadar hayatın her alanına dokunarak, Türkiye’nin en güçlü teşkilatlarından biri olmayı başardı. Başkan Doç.Dr.Tahir Büyükakın da 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla Gebze Beylikbağı İtfaiye Grubu’nu ziyaret etti. Ziyarete Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da katılırken; Başkan Büyükakın itfaiye personeli ile bir araya geldi.

NEFES OLUYORSUNUZ

İtfaiyeciliğin insanlık için en kutsal mesleklerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, Derince ve Karamürsel’deki yangınlarda personelin azim ve kararlılığının yakın örneklerini gördüklerini belirtti. Büyükakın, “Ölümle yaşam arasındaki en ince çizgide insanlığa nefes oluyorsunuz. İnsan hayatını, şehrimizi, yarınlarımızı koruyan sizlersiniz. Sizlerin cesareti ve gayreti sayesinde vatandaşlarımız huzurla evlerinde uyuyabiliyor” dedi.

6 DAKİKA 55 SANİYELİK BAŞARI

Kocaeli İtfaiyesi’nin 12 ilçede 19 profesyonel istasyon, 5 gönüllü müfreze, 635 personel ve 123 araçla 7/24 görev yaptığını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Ortalama olay yerine varış süremiz 6 dakika 55 saniye. Bu konuda Avrupa standartlarının da üstündeyiz. 2025’in ilk 9 ayında 10 bin 473 olaya müdahale ettiniz. Bunun 4 bin 787’si yangın, 5 bin 686’sı kurtarma operasyonu. Ayrıca 7 farklı ilde büyük yangınlara destek verdiniz. Sahillerde görev alan KOSKEM ekiplerimiz sadece bu yıl 1.906, kuruluşundan bu yana da toplam 23 bin 377 hayatı boğulmaktan kurtardı. İtfaiye Teşkilatımız yalnızca Kocaeli için değil, Türkiye için de hazır olma sorumluluğunu taşıyor” dedi.

TÜRKİYE’NİN KAHRAMANLARISINIZ

Deprem bölgesinde gösterilen özveriyi de hatırlatan Başkan Büyükakın, “Hatay, Maraş ve Adıyaman’da ilk dakikalardan itibaren sahada oldunuz. 108 personelimiz 82 vatandaşımızı sağ olarak kurtardı. Girilmez denilen enkazlara girerek gönül işini başarıyla icra ettiniz. Sizler sadece Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin kahramanlarısınız” ifadesini kullandı.

EVİNİZE SAĞ SALİM DÖNÜN

Başkan Tahir Büyükakın görev başında şehit olan kahramanları da rahmetle anarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah hepinizden razı olsun. Rabbim sizleri her türlü afetten muhafaza etsin. Bizim için en büyük mutluluk, sizin sağ salim evlerinize dönmenizdir. Sizler görevde oldukça Kocaeli huzur içindedir. İtfaiye Haftanız kutlu olsun.”



(Emre KAHRAMAN)