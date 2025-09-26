Başkan Büyükakın, Gebzeli servisçilerle bir araya geldi

BULUŞMA SON DERECE SAMİMİ GEÇTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından Barış Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda şoför esnafıyla bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Raif Öztürk, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığı buluşma, yoğun katılım ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşti.

SERVİSÇİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Gebze Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında Başkan Tahir Büyükakın'dan her zaman destek gördüklerini vurgulayarak teşekkürlerini sundular. Şoför esnafının taleplerine içtenlikle karşılık veren Başkan Büyükakın, esnaf odalarıyla sürekli istişare halinde olduklarını belirterek ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

GEBZE'YE ÖZEL ÖNEM VERİLİYOR

‘Ulaşım, bir kentin geleceğini belirleyen en önemli başlıklardan biri’ diyen Başkan Büyükakın, bu noktada Gebze'de önemli projeler hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Büyükakın, “Gebze, Kocaeli’nin sanayi ve ticaret merkezi. Burada attığımız her adım sadece bölgeye değil, Türkiye’nin üretim gücüne de katkı sağlıyor. Yeni kavşak düzenlemeleri, yol genişletme çalışmaları, trafik dolaşım planı, köprü ve raylı sistem projelerimizle Gebze’nin ulaşım yükünü hafifletiyoruz. Şoför esnafımızın daha rahat çalışabilmesi için de istişarelerimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.



(Emre KAHRAMAN)