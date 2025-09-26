Kop Müdafaası: Sarıkamış’tan Harşit’e Uzanan Kahramanlık Destanı Kitaplaştı

Bir Tarih Bilinci, Bir Medeniyet Savunması

I. Dünya Harbi, yalnızca cephelerde değil, aynı zamanda medeniyetlerin geleceği için de bir savaştı. Kahraman, bu kitapta “Şark Meselesi”nin arka planını, Batı dünyasının Türk-İslam medeniyetine karşı giriştiği ideolojik ve askeri saldırıları, belgeler ışığında analiz ediyor.

Özellikle Sarıkamış Faciası’ndan sonra Kop Dağı ve Harşit Vadisi’nde yaşanan müdafaa savaşları, Çanakkale Destanı ve Plevne Savunması kadar anlamlı ve bir o kadar da az bilinen kahramanlıklardan oluşuyor. Kitap, bu mücadelelerin stratejik ve kültürel önemini derinlemesine ele alıyor.

️Belgesel Tadında Tarih Belgeselci kimliğiyle tanınan İsmail Kahraman, bu eserde de görsel anlatımı tarihî belgelerle bütünleştiriyor. Yer yer arşiv fotoğraflarına, anılara ve harita analizlerine yer verilen kitap, akademik çalışmalara kaynak olabilecek nitelikte hazırlanmış.

Kitaba Ulaşmak İçin:

Kitap Adı: Kafkas Cephesi Kop Savunması

Yazar: İsmail Kahraman

️Yayımlanma Tarihi: 2022

️Kategori: Tarih / Belgesel / I. Dünya Harbi

Editör: Hüseyin Resul Şimşek