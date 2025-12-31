banner1221
Beton fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan etkilendi

Kocaeli'de beton fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

31 Aralık 2025 Çarşamba 13:09

 Yangın, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Kanalyolu Caddesi'nde bulunan beton fabrikasının çatı kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olay sırasında dumandan etkilenen iki işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

