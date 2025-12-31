Beton fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan etkilendi Kocaeli'de beton fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

31 Aralık 2025 Çarşamba 13:09