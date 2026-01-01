Kocaeli'de yılbaşı gecesi sıkı denetim

İzmit ilçesi başta olmak üzere ilçe girişleri, ana arterler ve eğlence mekanlarının bulunduğu noktalarda geniş güvenlik önlemleri alınırken, Şehabeddin Bilgesu Caddesi ve çevresinde oluşturulan uygulama noktalarında araçlar tek tek durduruldu. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapılırken, alkol denetimleri ile evrak kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi. Sokak genelinde alınan önlemler kapsamında özel harekat polisleri de uygulamalarda görev aldı. Denetim sırasında İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, uygulama noktasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve görev başındaki ekiplere kolaylıklar diledi.

Yapılan denetimlerde trafik işaret levhaları, trafik cihazları ve yol çizgileriyle bildirilen kurallara uymayan sürücüler ile abartı egzoz kullandığı tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası uygulandı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetimler artırılırken, yılbaşı gecesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflendi.

Yılbaşı günü için güvenlik önlemleri daha da artırıldı. Bu kapsamda 208 noktada 651 ekip (549 asayiş, 103 trafik), 2 dedektör köpek, 1 deniz botu ve 4 bin 317 personel görev aldı. İl Jandarma Komutanlığı da 17 ekip ve toplam 600 personel ile yılbaşı tedbirlerine katılırken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ise 7 mobil göç noktası ve 129 personel ile sahada yer aldı.

