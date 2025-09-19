Kitaplar:
Belgeselci İsmail Kahraman’dan Ormancılık Tarihine Işık Tutan Eser: “1839’dan 2019’a Ormancılık Tarihimiz

Türkiye’nin belgesel alanında öncü isimlerinden Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, arşiv belgeleri ve tarihsel verilerle hazırladığı “1839’dan 2019’a Ormancılık Tarihimiz” adlı eseriyle okuyucularını 180 yıllık bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

19 Eylül 2025 Cuma 06:11

Ormanların Gölgesinde Bir Medeniyet Hikâyesi

Anadolu’nun en büyük doğal zenginliklerinden biri olan ormanlar, yalnızca doğanın değil, aynı zamanda devletin ve halkın ortak mirası olarak korunagelmiştir. Bu kitap, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan ormancılık politikalarını, teşkilat yapısını ve mücadele tarihini belgesel niteliğinde anlatıyor.

İsmail Kahraman, kitabında ormanların sadece ekolojik değil, aynı zamanda kültürel ve stratejik değerlerini de gözler önüne seriyor. 1839 yılında kurulan ilk ormancılık teşkilatından başlayarak 2019 yılına kadar gelen süreçteki tüm gelişmeleri, belgeler, anılar ve saha çalışmalarıyla harmanlayarak okura sunuyor.

Belgeselci Duruşu Kitaba Yansıyor

Kırk yılı aşkın süredir belgeselcilik yapan Kahraman, bu kitabında da görsel hafızayı yazılı tarihle buluşturuyor. “1839’dan 2019’a Ormancılık Tarihimiz”, sadece akademik çevreler için değil; doğa severler, tarih meraklıları ve kamu yöneticileri için de önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Kitaba Ulaşmak İçin:

Kitap Adı: 1839’dan 2019’a Ormancılık Tarihimiz
Yazar: İsmail Kahraman
Satın Alma Linki: Kitapyurdu üzerinden erişmek için tıklayın
Yayımlanma Yılı: 2020
Kategori: Belgesel / Tarih / Çevre

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

