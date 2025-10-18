Kitaplar:
Ünlü Belgeselci Yazar İsmail Kahraman’dan Kıbrıs Eseri: Türk – İslam Medeniyetinin Kızıl Elması

Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, Kültür ve İnanç Turizmi açısından büyük öneme sahip Kıbrıs’ı ele aldığı çalışmasında, adanın tarihî ve manevi değerlerini gün yüzüne çıkarıyor.

18 Ekim 2025 Cumartesi 13:24

Kahraman, Kıbrıs’ın tarih boyunca sayısız şehit verilerek korunduğunu ve İslam’ın manevi mirası olarak kabul edildiğini vurguluyor. Günümüzde adanın başta kumar olmak üzere gayrı meşru etkinliklerle anılmasını büyük bir haksızlık olarak nitelendiren Kahraman, Peygamberimizin İstanbul’dan sonra fethini müjdelediği Kıbrıs’ı “İslam’ın Kızıl Elması” olarak tanımlıyor. Ayrıca Viyana bozgunundan sonra kazanılan toprak zaferinin manevi abidesi olarak Kıbrıs’ın Türk zaferler tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirtiyor.

Çalışma, tarih ve kültür meraklıları ile Kıbrıs’ın manevi değerlerini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir kaynak niteliğinde.

Kitap Adı: Türk – İslam Medeniyetinin Kızıl Eması KIBRIS’TA Kültür ve İnanç Turizmi

Yazar: İsmail Kahraman
Kitabı okumak / izlemek için (dijital): https://www.ismailkahraman.net/?p=251
Belgesel Linkler:
KIBRIS'TA DEVR-İ ALEM | Hala Sultan | Kıbrısın Manevi Fatihi | Bölüm 1: https://www.youtube.com/watch?v=h0KYY7bH8hg
KIBRIS'TA DEVR-İ ALEM | Kıbrıs'ta Vakıf Medeniyeti | Evkaf İdaresi | Bölüm 2: https://www.youtube.com/watch?v=I_2p9MwRDRY
İsmail Kahraman | Bengü Türk Canlı Yayınında (Kıbrıs hakkında): https://www.youtube.com/watch?v=ByTlrYOHzAY
Kategori: Tarih / Kültür / İnanç Turizmi

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

