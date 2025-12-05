Antikkapı'dan 5 Aralık'a özel ücretsiz Türk kahvesi ikramı; 40 yıl hatırı olan dostluklar Antikkapı'da tazeleniyor

TÜRK KAHVESİ GELENEĞİ ANTİKKAPI İLE YAŞATILIYOR

Kültürümüzün en özel simgelerinden Türk kahvesi, 5 Aralık’ta (yarın) sadece tadıyla değil, anlamıyla da kalpleri ısıtacak. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., her yıl kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü’nde bu geleneksel zenginliği ücretsiz ikramlarıyla taçlandırıyor. Türk kahvesinin asırlık mirasını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen Antikkapı, Dünya Türk Kahvesi Günü’nde geçmişten gelen bu lezzet geleneğini Kocaelililerle paylaşarak, bu anlamlı günde misafirlerine özel bir hizmet sunacak.

PAKET KAHVELERDE İNDİRİM İLE KAHVE KEYFİ SÜRECEK

Taze Kruvasan&Kahve şubelerinin tümünde, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel olarak misafirlere ilk Türk kahvesi ücretsiz olarak sunulacak. Antikkapı bünyesinde hizmet veren tüm restoranlarda ise siparişlerin yanında Türk kahvesi ikram edilerek bu kültürel lezzetin keyfi ikiye katlanacak. Ayrıca Mahal Plus’ta hizmet veren Taze Kahve Değirmeni ile tüm Taze Kruvasan&Kahve şubelerinde satışta olan paket kahveler, bu özel güne özel yüzde 41 indirim fırsatıyla kahveseverlerle buluşacak. Türk kahvesi, 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmesinin ardından her yıl 5 Aralık’ta Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor.





(Erkan ERENLER)