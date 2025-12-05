GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Antikkapı'dan 5 Aralık'a özel ücretsiz Türk kahvesi ikramı; 40 yıl hatırı olan dostluklar Antikkapı'da tazeleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde Taze Kruvasan&Kahve şubelerinde ve restoranlarda ücretsiz Türk kahvesi ikramında bulunacak. Ayrıca paket kahvelerde yüzde 41 indirim yapılarak geleneksel kahve kültürü yaşatılacak.

Antikkapı'dan 5 Aralık'a özel ücretsiz Türk kahvesi ikramı; 40 yıl hatırı olan dostluklar Antikkapı'da tazeleniyor

05 Aralık 2025 Cuma 09:35

 TÜRK KAHVESİ GELENEĞİ ANTİKKAPI İLE YAŞATILIYOR

Kültürümüzün en özel simgelerinden Türk kahvesi, 5 Aralık’ta (yarın) sadece tadıyla değil, anlamıyla da kalpleri ısıtacak. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., her yıl kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü’nde bu geleneksel zenginliği ücretsiz ikramlarıyla taçlandırıyor. Türk kahvesinin asırlık mirasını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen Antikkapı, Dünya Türk Kahvesi Günü’nde geçmişten gelen bu lezzet geleneğini Kocaelililerle paylaşarak, bu anlamlı günde misafirlerine özel bir hizmet sunacak.

 

PAKET KAHVELERDE İNDİRİM İLE KAHVE KEYFİ SÜRECEK

Taze Kruvasan&Kahve şubelerinin tümünde, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel olarak misafirlere ilk Türk kahvesi ücretsiz olarak sunulacak. Antikkapı bünyesinde hizmet veren tüm restoranlarda ise siparişlerin yanında Türk kahvesi ikram edilerek bu kültürel lezzetin keyfi ikiye katlanacak. Ayrıca Mahal Plus’ta hizmet veren Taze Kahve Değirmeni ile tüm Taze Kruvasan&Kahve şubelerinde satışta olan paket kahveler, bu özel güne özel yüzde 41 indirim fırsatıyla kahveseverlerle buluşacak. Türk kahvesi, 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmesinin ardından her yıl 5 Aralık’ta Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sekapark’ta akıllı aydınlatma sistemi devreye alındı Sekapark’ta akıllı aydınlatma sistemi devreye...
Büyükşehir, mezarlıklarda titiz bir çalışma yürütüyor; Mezarlıklarda durmaksızın çalışmaya devam Büyükşehir, mezarlıklarda titiz bir çalışma...
Büyükakın: Mutlu kadın; mutlu aile, mutlu Kocaeli demektir Büyükakın: Mutlu kadın; mutlu aile, mutlu Kocaeli...
Büyükşehir’e bağlı Beyaz Kalpler ve Gonca güçlerini birleştirdi; Dayanışma güçlendirildi, üretim paylaşıldı Büyükşehir’e bağlı Beyaz Kalpler ve Gonca güçlerini...
Büyükşehir, engellilik farkındalığa ışık tutuyor Büyükşehir, engellilik farkındalığa ışık...
Başkan Büyükakın: “Büyüklerimiz, şehrimizin hazineleridir” Başkan Büyükakın: “Büyüklerimiz, şehrimizin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sekapark’ta akıllı aydınlatma sistemi devreye...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde enerji verimliliğini artırmak ve aydınlatma altyapısını...

Haberi Oku