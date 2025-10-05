Kitaplar:
Altay Dağlarında Devr-i Âlem, İsmail Kahraman’ın Kaleminde

Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, Türk kültür ve medeniyet tarihinin izlerini sürmek üzere hazırladığı dijital eserinde, atalar diyarı Orta Asya’nın kalbine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Altay Dağlarında Devr-i Âlem adlı çalışmasında, Avrasya’nın kalbi olarak bilinen Altay Dağları, Ergenekon Ovası ve kadim Türk yurtları tarihî ve kültürel yönleriyle ele alınıyor.

05 Ekim 2025 Pazar 11:58

Kahraman, eserinde Türk tarihinin köklerine ışık tutarak, Altaylar’dan yükselen medeniyetin izlerini detaylı biçimde anlatıyor. Okurken kendinizi bozkır rüzgârlarının arasında hissedecek, Orta Asya’nın derin kültürel mirasına adım adım tanıklık edeceksiniz.

Kitap, Türk dünyasının ortak tarihini ve kültürel bağlarını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir kaynak niteliğinde.

Kitap Adı: Altay Dağlarında Devr-i Âlem
Yazar: İsmail Kahraman
Kitabı okumak için (dijital): http://www.ismailkahraman.net/?p=235
Belgesel Linki: https://www.youtube.com/watch?v=xdfGWp15MvE&list=PLVpLtuUKuBQCLANtDW27ytANVWz2efs7x
Kategori: Tarih / Kültür / Orta Asya

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

