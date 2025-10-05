Altay Dağlarında Devr-i Âlem, İsmail Kahraman’ın Kaleminde

Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, Türk kültür ve medeniyet tarihinin izlerini sürmek üzere hazırladığı dijital eserinde, atalar diyarı Orta Asya’nın kalbine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Altay Dağlarında Devr-i Âlem adlı çalışmasında, Avrasya’nın kalbi olarak bilinen Altay Dağları, Ergenekon Ovası ve kadim Türk yurtları tarihî ve kültürel yönleriyle ele alınıyor.