Altay Dağlarında Devr-i Âlem, İsmail Kahraman’ın Kaleminde

Kahraman, eserinde Türk tarihinin köklerine ışık tutarak, Altaylar’dan yükselen medeniyetin izlerini detaylı biçimde anlatıyor. Okurken kendinizi bozkır rüzgârlarının arasında hissedecek, Orta Asya’nın derin kültürel mirasına adım adım tanıklık edeceksiniz.
Kitap, Türk dünyasının ortak tarihini ve kültürel bağlarını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir kaynak niteliğinde.
Kitap Adı: Altay Dağlarında Devr-i Âlem
Yazar: İsmail Kahraman
Kitabı okumak için (dijital): http://www.ismailkahraman.net/?p=235
Belgesel Linki: https://www.youtube.com/watch?v=xdfGWp15MvE&list=PLVpLtuUKuBQCLANtDW27ytANVWz2efs7x
Kategori: Tarih / Kültür / Orta Asya