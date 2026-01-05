Büyükşehir’de kadın emeği her zaman ön planda; Hayaller direksiyon başında gerçek oluyor

KADININ GÜCÜ BÜYÜKŞEHİR’LE ULAŞIMA DA YANSIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark’ta görev yapan kadın otobüs sürücüleri, hem mesleklerinden duydukları mutluluğu hem de trafikte aldıkları olumlu geri dönüşleri dile getirdi. Kadın istihdamına verdiği önemle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda da kadınların gücünü ortaya koyuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kadın istihdamını tüm birimlerde artırma konusundaki hassas yaklaşımı da bu başarıda önemli rol oynuyor.

“HAYALİMDEKİ MESLEĞİ YAPIYORUM”

UlaşımPark ailesine yeni katılan otobüs sürücüsü Zeynep Kara, trafikte aldığı tepkilerin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin sayesinde hayalimdeki mesleği yapıyorum. Tahir Başkanımızın kadın istihdamını her alanda önemsediğini biliyorum ve mesleğimi severek yapıyorum. Trafikte çok fazla tebrik alıyoruz, insanlardan çok güzel geri dönüşler var. Bizden çok memnun olduklarını ve bizimle gurur duyduklarını söylüyorlar. Biz de çok daha mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“YOLCULARIN TEPKİLERİ ÇOK GÜZEL”

Dört aydır UlaşımPark’ta şoförlük yapan Sibel Karademir ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a biz kadınlara böyle imkânlar sunduğu için teşekkür ediyoruz. Önümüzü açtığı için mutluyuz ve kendisiyle gurur duyuyoruz. İnsanlar bize daha ılımlı yaklaşıyorlar. Trafiğe uyum ve güzellik getirdiğimizi söylüyorlar. Tepkiler çok güzel. Bunları duyunca biz de çok seviniyoruz ve işimize daha sıkı sarılıyoruz. Yolcular otobüse bindiklerinde bizi görünce önce şaşırıyor sonra bunun çok gurur verici olduğunu söylüyorlar ve biz daha da motive oluyoruz. Mesleğimi severek yapıyorum, çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIM BENİMLE GURUR DUYUYOR”

Son 3 aydır otobüs şoförlüğü yapan Yıldız Toso, “Benim için çok güzel bir başlangıç oldu. Kadınların sadece şoför olarak değil tüm alanlarda istihdam edilmeleri çok önemli. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kadınlar önce annedir ve bunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Trafikte geri dönüşler çok güzel. Vatandaşlar tarafından çok beğeniliyor ve takdir ediliyorum. Yolcular kadın şoför sayısının daha da artmasını istiyor. İstediğim işi yapıyorum. Çocuklarım da benimle gurur duyuyor” diyerek, Başkan Büyükakın’ın kadın istihdamına verdiği önemi takdir etti.

“İLK BAŞVURUYU YAPTI, 1 YILDIR ÇALIŞIYOR”

UlaşımPark’ta kadın şoförlük sürecinin öncülerinden olan Ayşen Celep ise öğretmenlikten şoförlüğe uzanan yolculuğunu şu sözlerle anlattı; “Büyük araçlara ilgim olduğu için UlaşımPark’a kadın şoför olarak ilk başvuruyu ben yaptım. Tahir Başkanımıza başvurumu kabul edip, istihdam yolu açtığı için minnettarım. Burada hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Kocaeli halkıyla bütünleştik. Bizi çok güzel kabul ettiler. Kadın istihdamının devamı da geliyor. Çocuklar bizimle fotoğraf çektirmek istiyor. Yolculardan kadın erkek fark etmeksizin her kesimden çok güzel dönüşler alıyoruz.”





(Erkan ERENLER)