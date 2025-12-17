banner1217
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayıp olarak aranan 64 yaşındaki Sadık Savurtaş, varil içinde ölü olarak bulundu. Jandarma olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

17 Aralık 2025 Çarşamba 09:57

 Olay, Eseler Mahallesi'nde meydana geldi. Dün son olarak saat 16.00 sıralarında görülen ve bir daha evine dönmeyen Eseler Mahallesi eski muhtarı Sadık Savurtaş (64) için yakınları kayıp müracatında bulundu. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, yakınları ve mahalle sakinlerinin birlikte yürüttüğü arama çalışmalarında Sadık Savurtaş, saat 20.30 sıralarında kendisine ait bahçede, varil içerisinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Varil içindeki Sadık Savurtaş'ın yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 
 
  Uzman ekipler bölgede inceleme yaptı 
  İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı da Sadık Savurtaş'ın ölü olarak bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan olay yeri araştırmasının ardından Sadık Savurtaş'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
 
  6 yıl önce televizyonda bilgi yarışmasına katılmış 
  Öte yandan, çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş'ın 6 yıl önce ATV'de yayınlanan 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 16 yaşındaki genç evde başından vurulmuş halde bulundu Kocaeli'de 16 yaşındaki genç evde başından vurulmuş...
Çocukların maçında kadın hakeme saldıran antrenör tutuklandı Çocukların maçında kadın hakeme saldıran antrenör...
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı
Kocaeli'de iş yerine tütün baskını Kocaeli'de iş yerine tütün baskını
Körfez'de 18 Yıllık Cezası Olan Şahıs Yakalandı Körfez'de 18 Yıllık Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Kocaeli'de lise öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı Kocaeli'de lise öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de 16 yaşındaki genç evde başından...
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 16 yaşındaki genç kız evde başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık...

Haberi Oku