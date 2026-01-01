banner1221
Başkan Büyükakın yeni yılı gençlerle karşıladı

Başkan Büyükakın, yılın son gününde İzmit Milli İrade Meydanı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti, ardından Sanat Kafe'de gençlerle buluştu. Yapay zeka çağında emeğin, becerinin ve bireysel iradenin önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın gençlere tavsiyelerde bulundu.

Başkan Büyükakın yeni yılı gençlerle karşıladı

01 Ocak 2026 Perşembe 10:57

 GENÇLERDEN BÜYÜK İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeni yıla gençlerle girdi. Milli İrade Meydanı'ndaki İzmit Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerle sohbet eden ve 2026'nın mutluluklar getirmesini dileyen Başkan Büyükakın daha sonra Sanat Kafe'deki söyleşiye katıldı. Sıcak ve interaktif bir atmosferde gerçekleşen söyleşide Başkan Büyükakın; gençlik yıllarından bugüne uzanan hayat hikâyesini, eğitim sürecini, kariyerini, hayata bakışını ve gençlere yönelik tavsiyelerini paylaştı. Program, yılın son saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle gençler için sembolik bir anlam da taşıdı. Katılımcılar, yeni yıla deneyim ve düşünce paylaşımıyla girme fırsatı buldu.

 

ÖNEMLİ OLAN DEĞİŞİMİ YÖNETEBİLMEK

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan programda, yapay zekâ ve teknolojik dönüşüm önemli başlıklardan biri oldu. Yapay zekânın meslekler üzerindeki etkisine ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Büyükakın, bu sürecin insanlık için yeni bir çağın habercisi olduğunu vurguladı. Toplumların tarih boyunca büyük kırılma anları yaşadığını ifade eden Büyükakın, Sanayi Devrimi örneğini hatırlatarak değişimin kaçınılmaz ve onu yönetebilmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

 

GENÇLER ÇOK AVANTAJLI

Büyükakın, sözlerinin devamında, "Değişimi durduramayız. Sanayi Devrimi nasıl toplumları kökten dönüştürdüyse, bugün de benzer bir sürecin içindeyiz. Yapay zekâ insan iradesinden etkileniyor ama insan iradesiyle birebir yönetilmiyor. Bu yüzden onu tehdit ve fırsatlarıyla birlikte ele almak ve güçlü bir şekilde yönetmek zorundayız" dedi. Teknolojik dönüşümün yalnızca teknik bilgiyle değil, beceri, adaptasyon ve düşünme yeteneğiyle karşılanabileceğini vurgulayan Başkan Büyükakın, özellikle gençlerin bu süreçte avantajlı bir konumda olduğunu dile getirdi.

 

KOLAY OLANDA ŞÜPHE ARAYIN

Konuşmasının önemli bir bölümünü gençlere tavsiyelere ayıran Başkan Büyükakın, başarının temelinde emeğin olduğunu belirtti. “Emek olmadan, çalışmanın dışında başarılı olmanın bir yolu yoktur” diyen Büyükakın, şans kavramına da dikkat çekti: “Şans vardır ama şans, hazır olana daha çok yardım eder. Kolay elde edilen şeylere karşı dikkatli olun. Kolay olanda şüphe arayın.”

 

HAYATINIZI KENDİNİZ GİBİ YAŞAYIN

Gençlerin trendleri ve toplumsal dönüşüm alanlarını iyi takip etmesi gerektiğini söyleyen Büyükakın, “Kırılma dönemlerinde yeni meslekler ve nitelikler ortaya çıkıyor. Bu süreçte teknik bilgiden çok beceri öne çıkıyor. Bu hayat mutsuz olmak için yaşanmıyor. Başkalarının doğruları üzerine hayat inşa etmeyin. Hayatınızı kendiniz gibi yaşayın. Kayıtsız şartsız itaat edilen yerlerde durmayın" dedi.


(Erkan ERENLER)

