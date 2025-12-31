Kocaeli'de yılbaşı öncesi hazırlıklar tamam

Kocaeli'de yılbaşı öncesi alınan güvenlik ve koordinasyon tedbirleri gözden geçirilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere emniyet ve jandarma birimlerinde yürütülen hazırlıklar tamamlandı.

Kocaeli'de afet ve acil durumlara yönelik yürütülen çalışmalar yıl sonu toplantısında ele alınırken, yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliği için alınan tedbirler de değerlendirildi. Bu kapsamda Türkiye Afet Müdahale Planı ile Kocaeli Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılan hazırlıklar gözden geçirilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere emniyet ve jandarma birimlerinde sürdürülen koordinasyon ve güvenlik çalışmaları da masaya yatırıldı.

Yıl sonu toplantısı

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile Kocaeli Afet Müdahale Planı'na ait yıl sonu verilerinin değerlendirildiği toplantı, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; Donanma Komutanlığı, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanlığı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı, Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı, Kocaeli Üniversitesi, valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile afet grupları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali İlhami Aktaş, afetlere müdahale çalışmalarının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar dolayısıyla tüm kurumlara ve personele teşekkür etti.

Afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak afet gruplar

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan tarafından yapılan sunumda, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak afet grupları ile koordinasyon birimlerinin rol ve sorumlulukları, afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin temel planlama prensipleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Afet grup temsilcilerinin 2025 yılına ilişkin sunumlarının ardından toplantı, görüş alışverişi ve planların karara bağlanmasıyla sona erdi.

Vali Aktaş'tan yılbaşı öncesi denetimler

Vali İlhami Aktaş, ayrıca yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Aktaş, 24 saat esasına göre hizmet veren merkezde yürütülen hazırlıklar ve koordinasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görev başındaki personelle sohbet eden Vali Aktaş, yeni yıl öncesinde gösterilen özverili çalışmalar için teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Yılbaşı tedbirleri hakkında bilgi aldı

Vali Aktaş daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'dan yürütülen çalışmalar ve yılbaşı tedbirleri hakkında bilgi alan Vali Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti.

Son olarak İl Jandarma Komutanlığı'na geçen Vali Aktaş burada yürütülen asayiş ve trafik çalışmaları ile yılbaşı tedbirlerini değerlendirdi, jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı belgesi verdi.

İHA