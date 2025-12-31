banner1221
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de yılbaşı öncesi hazırlıklar tamam

Kocaeli'de yılbaşı öncesi alınan güvenlik ve koordinasyon tedbirleri gözden geçirilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere emniyet ve jandarma birimlerinde yürütülen hazırlıklar tamamlandı.

Kocaeli'de yılbaşı öncesi hazırlıklar tamam

31 Aralık 2025 Çarşamba 15:55

 Kocaeli'de afet ve acil durumlara yönelik yürütülen çalışmalar yıl sonu toplantısında ele alınırken, yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliği için alınan tedbirler de değerlendirildi. Bu kapsamda Türkiye Afet Müdahale Planı ile Kocaeli Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılan hazırlıklar gözden geçirilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere emniyet ve jandarma birimlerinde sürdürülen koordinasyon ve güvenlik çalışmaları da masaya yatırıldı. 
 
  Yıl sonu toplantısı 
  Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile Kocaeli Afet Müdahale Planı'na ait yıl sonu verilerinin değerlendirildiği toplantı, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; Donanma Komutanlığı, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanlığı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı, Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı, Kocaeli Üniversitesi, valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile afet grupları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali İlhami Aktaş, afetlere müdahale çalışmalarının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar dolayısıyla tüm kurumlara ve personele teşekkür etti. 
 
  Afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak afet gruplar 
  İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan tarafından yapılan sunumda, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak afet grupları ile koordinasyon birimlerinin rol ve sorumlulukları, afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin temel planlama prensipleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Afet grup temsilcilerinin 2025 yılına ilişkin sunumlarının ardından toplantı, görüş alışverişi ve planların karara bağlanmasıyla sona erdi. 
 
  Vali Aktaş'tan yılbaşı öncesi denetimler 
  Vali İlhami Aktaş, ayrıca yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Aktaş, 24 saat esasına göre hizmet veren merkezde yürütülen hazırlıklar ve koordinasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görev başındaki personelle sohbet eden Vali Aktaş, yeni yıl öncesinde gösterilen özverili çalışmalar için teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. 
 
  Yılbaşı tedbirleri hakkında bilgi aldı 
  Vali Aktaş daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'dan yürütülen çalışmalar ve yılbaşı tedbirleri hakkında bilgi alan Vali Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti. 
  Son olarak İl Jandarma Komutanlığı'na geçen Vali Aktaş burada yürütülen asayiş ve trafik çalışmaları ile yılbaşı tedbirlerini değerlendirdi, jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı belgesi verdi.


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Beton fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan etkilendi Beton fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan etkilendi
Trafikte akrobatik şova 39 bin TL ceza Trafikte akrobatik şova 39 bin TL ceza
Okul bahçesindeki rehine krizinde baba serbest bırakıldı, şantajcı tutuklandı Okul bahçesindeki rehine krizinde baba serbest bırakıldı,...
Büyükşehir Zabıtasından tarihi geçmiş ürünlere imha; Halk sağlığını tehdit eden ürünlere geçit yok Büyükşehir Zabıtasından tarihi geçmiş ürünlere...
Kocaeli'de büyük DEAŞ ve El-Kaide operasyonu: 37 gözaltı Kocaeli'de büyük DEAŞ ve El-Kaide operasyonu: 37...
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Beton fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan...
Kocaeli'de beton fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Haberi Oku