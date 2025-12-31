ASAYİŞ:
Büyükşehir Zabıtasından tarihi geçmiş ürünlere imha; Halk sağlığını tehdit eden ürünlere geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, gıda güvenliğine sıkı takipte bulunuyor. Bu kapsamda marketlere yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Raflardan toplanan ürünler imha edilerek, olası olumsuzlukların önüne geçildi.

31 Aralık 2025 Çarşamba 09:50

 ÜRÜNLER TOPLANARAK İMHA EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, güvenlik ve asayiş çalışmalarının yanı sıra halk sağlığını önceleyen denetim faaliyetlerini de titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda market ve gıda satış noktalarında yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek raflardan kaldırıldı ve ardından imha edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere ise yasal işlem uygulandı.

 

DENETİMLERLER SIKLAŞTIRILDI
Yaklaşan Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, yerel ve zincir marketlerde ürünlerin gramaj uygunluğu, son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, gıda muhafaza şartları ve genel gıda güvenliği kriterleri gibi birçok konuyu titizlikle inceledi. Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek tutanak altına alındı. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak adına denetimlerini aralıksız sürdürürken, mevzuata aykırı durumlarla karşılaşıldığında gerekli yaptırımları kararlılıkla uyguluyor.


(Erkan ERENLER)

