Fikirler üretime, emekler başarıya dönüştü; Dijital Kampüs’te yetişen 235 genç sertifikalarını aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen “Dijital Kampüs Eğitim Programları” kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 235 genç katılımcı, Halkevi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sertifikalarını aldı.

01 Ocak 2026 Perşembe 13:14

 235 KATILIMCI SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANDI

Dijital Kampüs’te yazılımdan yapay zekâya, tasarımdan dijital içerik üretimine kadar uzanan eğitimleri tamamlayan 235 katılımcıya Halkevi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Dijital İnovasyon Merkezi’nde yüz yüze gerçekleştirilen 10 haftalık program kapsamında yazılımdan yapay zekâya, tasarımdan dijital içerik üretimine kadar uzanan eğitimleri tamamlayan öğrenciler; fikirlerini üretime, emeklerini başarıya dönüştürdü. Halkevi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Dijital Kampüs Eğitim Programları Sertifika Töreni’ne Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürü Mine Pir Kazan, Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Özkan, Dijital Kampüs eğitmenleri, öğrenciler ve misafirler katılım gösterdi. Program öncesinde gerçekleştirilen Kahoot Bilgi Yarışması’nda öğrenciler bilgilerini yarıştırarak keyifli vakit geçirdi.

 

“YENİ BİR BİLGİ BAHÇESİNİN KAPILARI AÇILDI”

Program başlangıcında Dijital Kampüs’ten mezun olan öğrenci arkadaşları adına konuşma yapan Yazılım Mühendisi Çağatay Kaydır, “Bugün çocuklar nasıl yürümeyi ailelerinden öğreniyorsa biz de koşmayı Dijital İnovasyon Merkezi’ndeki değerli eğitmenlerimizden öğrendik. ‘Aklımızda bir fikir var, bir şeyleri değiştirmek istiyoruz’ dediğimizde ‘Otur aşağı’ demeyen, bize her defasında yardımcı olan eğitmenlerimiz bugün bize yeni bir bilgi bahçesinin kapılarını açtılar. Biz o kapılardan içeri girerek eğitmenlerimizin dünyasında dokunduğumuz her şeyi daha da ileri taşıyacağız. Geçtiğimiz yüzyılın en büyük dehasının ‘Öğretmenler, gelecek nesil sizlerin eseridir’ sözleriyle nadide eğitmenlerimize teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

 

“KENTİN İKİ ÖNEMLİ DEĞİRİNİ BULUŞTURAN PROJE”

Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Özkan, “Dijital Kampüs Eğitim Programları, kentin iki önemli değeri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’ni buluşturan çok önemli projelerden biridir. Ülke olarak en önemli hedefimiz insan kaynağıdır. İnsan kaynağımızı niteliklendirmek için güçlerimizi birleştirerek çok daha nitelikli programlar oluşturma gayreti içerisindeyiz. Dijital Kampüs ekibiyle konuşurken aslında aşılamayacak konuları çok hızlı bir şekilde aştık. Bu imkânı bize sundukları için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kocaeli Üniversitesi Rektörümüze, katılım sağlayan tüm eğitmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“KOCAELİ’DE ÖĞRENCİ OLMAK AYRI BİR ŞANSTIR”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürü Mine Pir Kazan ise, “Dijital Kampüs’te üreten gençler, bugün emeklerini sertifikayla taçlandırıyor. Dijital gelişiminize önem verdiğiniz için buradasınız ve eğitim programımızdan mezun olmayı hak ettiniz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kocaeli’de üniversite öğrencisi olmak ayrı bir şanstır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız bildiğiniz üzere akademisyen olduğu için gençlerin eğitimi ve dijital gelişimlerinin desteklenmesine çok önem veren bir vizyona sahip. Biz de bu vizyonu sizlere ulaştırmak için çalışan ekip arkadaşlarıyız. Kocaeli’de öğrenci olmanın bir diğer avantajı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi arasındaki uyumdur. Her iki kurumun bu kadar uyumlu çalışması her şehir de mümkün olmayabilir. Bu imkânın içerisinde olduğunuz için kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Yolunuz bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 235 öğrenciye sertifikaları törenle takdim edildi.

 

DİJİTAL KAMPÜS’TE 11 EĞİTİM PROGRAMI

Kocaeli’de gençlerin kariyer yolculuğunda en önemli durak olan Kılavuz Gençlik, geleceği bugünden inşa eden bir nesil yetiştirmeye devam ediyor. Gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi, teknoloji ve yaratıcı endüstrilerde nitelikli bir gelişim fırsatı sunmayı amaçlayan kapsamlı bir eğitim programı olarak tasarlanan Dijital Kampüs; yapay zekâ, fotoğrafçılık ve içerik üretimi, video kurgu ve montaj, Adobe grafik tasarım, siber güvenlik, oyun yazılım ve geliştirme, Python programlama, dijital senaryo, sosyal medya ve içerik üretimi, dijital pazarlama, girişimcilik ve ekonomi eğitim programları ile gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürdüğü bir üretim alanı oluyor. Yüz yüze teori ve uygulama temelli ilerleyen eğitim programlarını başarıyla tamamlayan katılımcılar Kocaeli Üniversitesi onaylı ve e-Devlet üzerinden doğrulanabilir sertifika almaya hak kazanıyor.


(Erkan ERENLER)

