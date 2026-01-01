2024-2025 eğitim-öğretim yılında 35 bin 201 kursiyere eğitim verildi; KO-MEK ile üreten eller, değişen hayatlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) 2025 yılını dolu dolu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. 12 ilçede 42 kurs merkezinde 401 farklı branşta eğitim veren KO-MEK tamamen ücretsiz ve kaliteli eğitimlerle adeta halk üniversitesi olmanın gururunu yaşadı. Her yıl kendini yenileyerek eğitimlerine devam eden KO-MEK, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 35 bin 201 kursiyere eğitim verdi.

EV BECERİLERİ ATÖLYESİ İLE HAYATA HAZIRLANDILAR

Meslek ve Sanat eğitimlerine devam eden KO-MEK; sadece kendini geliştirmek isteyen değil, bir meslek sahibi olmak isteyenlerinde eğitimi konusunda gerekli önemi gösterdi. Özellikle dezavantajlı guruplara verdiği eğitimlerle dikkat çeken KO-MEK, yaz aylarında da boş durmadı. Çocukların bilgi ve becerilerinin gelişimine destek olmak için yaz tatilinde ev becerileri atölyeleri açan KO-MEK, binlerce çocuğa yeni beceriler kazanmalarının önünü açtı. Kur’an-ı Kerim, kuaförlük, giyim, resim ve müzik gibi önemli branşlarda eğitim alan çocuklar artık kendi başlarına bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşadı.

12 İLÇEDE 12 EŞSİZ SERGİ

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği geleneksel ilçe sergileri bu yıl da yapıldı. Adeta karnaval havasında rengârenk, bin bir çeşit el emeği ürünün sergilendiği 12 ilçe sergisine binlerce ziyaretçi katılarak kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu. Sergilerde, müzik branşı ve uygulamalı branşlar birbirinden güzel performanslar sergileyerek sergilere renk kattı.

MARİFEST2025 İLE YIL SONU FARKLI OLDU

Bu yıl ilk kez düzenlenen Marifest2025 ile farklı bir konsepte genel sergi düzenleyen KO-MEK, sergilediği ürünler ve içeriklerle ziyaretçilerden tam not aldı. Marifest2025; farklı kültürleri, yerel değerleri ve sanatı aynı çatı altında buluşturarak şehre canlılık katan, her yaştan ziyaretçiye hitap eden renkli bir buluşma noktası oldu. Müzikten gastronomiye, el emeği ürünlerden sahne gösterilerine kadar uzanan zengin içeriğiyle Marifest, sadece bir festival değil; paylaşmanın, birlikte üretmenin ve kentin sosyal hafızasında iz bırakan anlar biriktirmenin güçlü bir sembolü haline geldi. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikler, şehrin kültürel dinamizmini gözler önüne serdi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DEVAM EDİLDİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artık geleneksel hale gelen “KO-MEK Hurması” projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasına misafir olarak onlarında gönüllerine taht kurdu. KO-MEK vefası projesi ile yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere destek veren KO-MEK kursiyerleri, çocukların neşesi olmayı da başardı.

KOMEKSEPETİ İLE EV EKONOMİSİNE DESTEK

KO-MEK kursiyerleri ve el emeği ürünü olan herkes, üretmiş oldukları göz nuru ürünleri online alışveriş platformu olan www.komeksepeti.com adresinden dünyanın her yerine kolaylıkla satabiliyor. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği ürün satış platformlarında sanal mağaza sayısı 1.192 olurken, yaklaşık 680 kursiyerde Darıca, Ormanya ve İzmit Milli İrade Meydanı’na kurulan Komekstoreler de ürünlerinin satışını yapabiliyor.

FARKLI PROJELERLE HAYATLARA DOKUNULDU

“Okuyan Şehir Kulübü Projesi” ile 105 grup lideri ve 1.155 grup üyesi ile okuma grupları başlatılarak, grup liderleri tarafından okuma etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca “Değer-İz Projesi” kapsamında her ay belirlenen tema ile oluşturulan bülten bu zamana kadar 10.472 grupta 103.418 kursiyere “değerli dakikalar’” adı altında etkinlikler düzenlendi. “Adım Adım Kocaeli Kulübü Projesi’nde” ise Ormanya, Yuvacık Barajı ve Nüzhetiye Şelalesi yürüyüş parkurlarında toplam 400 kişinin katılımıyla üç yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GÜÇLÜ ADRESİ

KO-MEK; çocuk oyun alanları, sosyal etkinlikler ve kültürel buluşmalarla kursiyerlerin kurslara rahat ve güvenle katılımını destekliyor. Merkezlerde kurulan sıcak ve kapsayıcı ortam, farklı yaş ve kesimlerden vatandaşları bir araya getirerek kentte sosyal uyumu güçlendiriyor.

BÜYÜYEN ŞEHRİN ORTAK BAŞARISI

2025’te KO-MEK, bireysel başarı hikâyelerinden kentsel kalkınmaya uzanan etkisiyle Kocaeli’nin büyüme yolculuğuna değer kattı. Üreten kadınlar, güçlenen aileler ve büyüyen bir şehir hedefiyle yoluna devam eden KO-MEK, eğitimle değişen hayatların en güçlü örneklerinden biri olmaya devam ediyor.





