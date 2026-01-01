banner1221
Büyükşehir ekipleri yeni yılda da nöbette

Kocaelililerin yeni yıla rahat, huzur ve güven içinde girmeleri için tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi'nin nöbetçi ekipleri, yeni yıla görevleri başında girdi. Alınan tedbirler, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesini sağladı.

01 Ocak 2026 Perşembe 10:58

 YENİ YILI GÖREV BAŞINDA KARŞILADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için yılbaşı gecesi boyunca sahada görev yaptı. Buna göre Zabıtadan A Takımı’na, sağlık ekiplerinden temizlik personeline kadar belediyenin tüm birimleri, yılbaşı gecesi boyunca görev başındaydı. Zabıta ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sürdürerek, kamu düzeninin korunması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. A Takımı ve karla mücadele ekipleri de olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı teyakkuz halindeydi.

 

HER NOKTA GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı durak önleri, üst geçitler, merdivenler ve hastane girişlerinde solüsyon ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Gece boyunca devam eden çalışmalar, yeni yılın ilk saatlerinde de kesintisiz şekilde sürdürüldü.

 

ANINDA MÜDAHALE İÇİN SAHADAYDILAR

Temizlik ekipleri ise cadde ve meydanlarda temizlik çalışmalarını hız kesmeden devam ettirerek, kentin yeni yıla temiz ve düzenli bir şekilde girmesini sağladı. Sağlık ekipleri de olası acil durumlara karşı hazır kıta bekleyerek, vatandaşlara anında müdahale edebilmek için görev yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni yıl süresince ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şehir ortamında yeni yıla girmesi için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.


(Erkan ERENLER)

