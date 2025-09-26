Başkan Bıyık, Spor Kompleksi inşaatını inceledi

Spor şehri Darıca anlayışıyla ilçeye birçok önemli eser kazandıran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde de söz verdiği Atatürk Caddesi Spor Kompleksi projesinde çalışmalar başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile 100 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla hayata geçirilecek projede çalışmaları inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’nın gençlerine hayırlı olsun” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan bir projenin daha startı verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile 100 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla hayata geçirilecek Atatürk Caddesi Spor Kompleksi projesi ve 15 Temmuz Şehir Stadyumu’nun zemin yenileme çalışmaları başlarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Emek Mahallesi’nde yapımına başlanan projede çalışmaları yerinde inceledi. Geçtiğimiz süreçte Ankara’ya giderek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşen ve proje için destek sözü alan Başkan Muzaffer Bıyık, projeye start verildiğini müjdeledi.

DARICA’NIN GENÇLERİNE HAYIRLI OLSUN

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile Darıca’ya kazandırılacak Atatürk Caddesi Spor Kompleksi projesi ve 15 Temmuz Şehir Stadyumu’nun yenileme çalışmaları 100 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla hayata geçirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve ekibine destekleri için teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’mızda gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmelerine katkı sunacak proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizle işbirliği içinde geliştirdiğimiz projemizi bakanlığımız ile birlikte ilçemize kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve ekibine ilçemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Projemiz Darıca’nın gençlerine ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

SPOR SALONU, TENİS KORTU, FUTBOL SAHASI…

Çalışmaların kazasız belasız bir şekilde bitmesini temenni eden ve projenin detayları hakkında da bilgi veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Spor şehri Darıca anlayışıyla hareket ederek ilçemizi modern spor kompleksleriyle donatmaya devam ediyoruz. Gelişen ve büyüyen Darıca’mızda gençlerimizin birçok ihtiyacını giderecek ve amatör sporların daha aktif olarak yapılabileceği spor komplekslerini ilçemize kazandıracağız. Projede 1 adet 1130 metrekare alanda çok amaçlı kapalı spor salonu, 1275 metrekare alanda kapalı halı saha, 448 metrekare alanda tenis kortu, 6500 metrekare alanda sentetik çim saha ve soyunma odalarıyla kafeterya yer alacak. Proje tamamlandığında ilçemize modern bir spor kompleksini kazandırmış olacağız” diye konuştu.



(Emre KAHRAMAN)