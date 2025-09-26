GÜNDEM:
Türk Dünyası Sinemacılar Forumu ve Ödüllü Belgesel Film Gösterimi İstanbul'da Gerçekleşti

İSTANBUL-GEBZE GAZETESİ Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenen forumda, Türk sineması ve belgesel sinema tarihine dair önemli mesajlar verildi.

Türk Dünyası Sinemacılar Forumu ve Ödüllü Belgesel Film Gösterimi İstanbul'da Gerçekleşti

26 Eylül 2025 Cuma 00:31

İstanbul, 23-24 Eylül 2025 – Türk Dünyası Sinemacılar Forumu, İstanbul’da geniş bir katılımla gerçekleşti. Forum, Yakutya’dan Afganistan’a, Türkistan’dan Avrupa’ya uzanan katılımcıları ağırladı ve sinemanın kültürel bağları güçlendiren rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Forum, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde gerçekleştirildi ve farklı coğrafyalardan gelen sinemacılar ile akademisyenleri ağırladı.

Forumun açılış konuşmasını TDGF Genel Başkanı Menderes Demir yaptı. Demir, etkinliklerin 10 yılı aşkın süredir kesintisiz sürdürülmesini ve kültürel projelerde devamlılığın önemini vurguladı.

TDGF Genel Başkan Yardımcısı ve belgeselci İsmail Kahraman da forumda “Türk Sinema Tarihinde Belgeselciliğin Rolü” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Kahraman, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan Türk sinemasının ilk belgesel film örneklerini ve sinema tarihine dair önemli dönüm noktalarını paylaştı. Kahraman ayrıca, belgeselcilik fakültesi veya meslek yüksekokulunun vakit kaybetmeden kurulması gerektiğini belirtti. Türk Dünyası Sinemacılar Formu’nda yaptığı başarılı çalışmalarla, belgeselci İsmail Kahraman da Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından ödüle layık görüldü.

Forumda ayrıca Türk dünyası sinemacılarının ortak değerleri gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğu vurgulandı. Katılımcılar, belgesel sinemanın toplum hafızasını canlı tutmadaki rolüne dikkat çekti.

Etkinliğin organizasyonunda TDGF yönetim kurulu üyeleri öne çıktı: İsmail Kahraman Genel Başkan Yardımcısı, Bayram Ekici (Genel Sekreter), Okan Çalışkan (Genel Muhasip), İbrahim Aslan, Mustafa Doğan ve Derya Akbıyık (Yönetim Kurulu Üyeleri) ile Denetim Kurulu Başkanı Necmi Pişkin ve üyeler Şahin Özer ile Mustafa Fettahoğlu forumda görev aldı.

farklı coğrafyalardan gelen sinemacılar ile akademisyenleri bir araya getirerek sanatın birleştirici gücünü gözler önüne sermiştir.

Forum panellerinin moderatörlüğünü Doç. Dr. Lokman Zor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi) ve Doç. Dr. Nazan Kahraman (Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi) üstlendi.

Konuşmacılar arasında,Belgesel Yönetmeni ve TDGF Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman , Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİRSOY) Yönetim Kurulu Başkanı Renan Bilek, Sinema Televizyon Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Başkanı Mehmet Güleryüz, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Radyo TV Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Burak Türten ve İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü doktora öğrencisi Amelya Ömeroğlu yer aldı.

Türk Dünyası Sinemacılar Forumu ve Ödüllü Belgesel Film Gösterimi sonunda ödüller sahiplerine kavuştu. Forumun sonunda TDGF Genel Başkanı Menderes Demir  TDGF yetkilileri, yıl sonuna kadar Kazakistan başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki projelerin uygulanacağını açıkladı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

