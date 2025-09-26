Gonca’nın görme engelli hocası öğrencilere ışık oluyor

ÖĞRENCİLERİNİ ANLAYAN ÖĞRETMEN

Görme Engelliler Sınıfı’nın en dikkat çeken yönlerinden biri, eğitmeninin de görme engelli olması. Yüzde 90 görme kaybı bulunan öğretmen, öğrencilerin yaşadığı zorlukları birebir bildiği için dersleri onların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Böylece öğrenciler kendilerini daha rahat ifade ediyor ve özgüven kazanıyor.

BEYAZ BASTONLA GÜVENLİ ADIMLAR

Merkezde verilen “Beyaz Baston Eğitimi”, görme yetersizliği yaşayan bireylerin günlük yaşamda bağımsız, güvenli ve etkin bir şekilde hareket etmelerini sağlıyor. Eğitimlerde bastonun doğru kullanımı, engelleri algılama, merdiven, kaldırım ve kapılarda güvenli yön bulma gibi alanlarda bireyleri geliştiriyor. Aynı zamanda bireylere kendi başlarına toplu taşıma ve alışveriş gibi senaryolar üzerinden pratik beceriler de kazandırılıyor.

BRAİLLE VE KABARTMA KUR’AN EĞİTİMİ

Merkezde “Braille Alfabesi”, “Braille Daktilo” ve “Kabartma Kur’an-ı Kerim” dersleri de veriliyor. Bu eğitimler sayesinde görme engelli bireyler, hem günlük yaşamda hem de akademik ve dini alanlarda bilgiye bağımsız olarak ulaşabiliyor.

TOPLUMDA DAHA AKTİF

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, İzmit’teki eski Vinsan Kampüsü’nde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve ailelerini bilgilendirmek amacıyla birçok alanda hizmet veriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde bireysel ve grup çalışmalarıyla yürütülen programların temel hedefi; görme engelli bireylerin özgüven kazanmaları, bağımsız hareket edebilmeleri ve toplumsal yaşama daha aktif şekilde katılmaları olarak belirleniyor.



(Emre KAHRAMAN)