UlaşımPark’tan güçlü iş birliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.,  kent içi ulaşımda daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Yalova Üniversitesi ile imzalanan iş birliği kapsamında akademik bilgi ile uygulama buluşturulacak.

26 Eylül 2025 Cuma 09:57

 PROTOKOL İMZALANDI

UlaşımPark Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen protokol imza törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Külekçi ve ilgililer katıldı. Törende yapılan konuşmalarda, akademik iş birliğinin sadece kurum çalışanlarını değil, aynı zamanda vatandaşları da doğrudan etkileyeceği vurgulandı.

 

KENT İÇİ ULAŞIMDA KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu adımla kent içi ulaşımda kalite daha da artacak ve akademik danışmanlıkla kurumsal süreçler güçlenecek. Bilimle uygulamayı buluşturan bu iş birliği, hem kurumsal gelişime hem de kente katkı sağlayacak.

(Emre KAHRAMAN)

