İsmail Kahraman, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ile İlçenin Tarihi ve Kültürel Kimliği Üzerine Söyleşi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Araştırmacı-Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ile ilçenin sanayi kimliği, kültürel yapısı, kentlilik bilinci ve gençliğe yönelik projeler üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Kaymakam Önal, Çayırova, Türkiye’nin üretim merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, kültürel olarak da gelişen bir kent haline geliyor. dedi.

Çayırova Kaymakamlığı’nda gerçekleşen söyleşide Kaymakam Ahmet Önal, hem meslek yaşamına dair deneyimlerini hem de ilçenin geleceğine ilişkin hedeflerini paylaştı. Türkiye’nin yedi bölgesinde görev yaptığını belirten Önal, 35 yıllık kaymakamlık hayatı boyunca kamu hizmetini millete hizmet etmenin onuru olarak gördüğünü söyledi.

Kaymakam Önal, Çayırova’nın üretim potansiyeline dikkat çekerek, Burası Türkiye’nin sanayi üssü. İlçemizde iki büyük organize sanayi bölgesi var. Ülkemizin ihtiyacı olan pek çok ürün burada üretiliyor. Ancak biz sadece üretimle yetinmiyoruz; aynı zamanda kültür ve eğitim alanlarında da gelişmek istiyoruz. ifadelerini kullandı.

Sanayi yoğunluğu nedeniyle kültürel etkinliklerin geride kaldığını belirten Önal, Sizler gibi kültüre ve tarihe önem veren isimlerin çalışmaları, bu eksiği tamamlıyor. Halkımızın sadece ekonomik değil, kültürel anlamda da doyuma ulaşması gerekiyor. dedi.

İsmail Kahraman’ın Kentlilik bilinci ve aile yılı konusundaki sorusuna yanıt veren Önal, Çayırova’nın kimlik kazanma sürecinde olduğunu vurguladı:

Çayırova 2008 yılına kadar Gebze’nin bir mahallesiydi. Şimdi kendi kültürünü, simgelerini, kent bilincini oluşturma aşamasında. Gebze’nin gölgesinden çıkıp kültürel anlamda fark yaratan bir ilçe haline gelmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda parklar, kültür merkezleri, kütüphaneler açıyoruz. İnsanların vakit geçireceği sosyal alanlar oluşturmak önceliğimiz.

Aile kavramına da değinen Kaymakam Önal, Çayırova bir aile kenti. Aile bilincini, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, gençlerin aidiyet duygusunu artırmak istiyoruz. dedi.

Teknoloji bağımlılığı konusuna da değinen Önal, gençleri spor ve kültürel faaliyetlere yönlendirme çağrısı yaptı:

Eskiden çocuklarımız sokakta büyürdü, şimdi odalarında büyüyorlar. En büyük tehlike artık sokağın değil, ekranın içinde. Devlet olarak sosyal projelerimizi artırmalı, gençleri spora yönlendirmeliyiz. Ben her yöneticinin bir sporla uğraşması gerektiğine inanıyorum. Ben de haftada üç gün tenis oynuyorum. Çünkü örnek olmak, öğüt vermekten çok daha etkili.

Kaymakam Önal, ilçedeki eğitim ve gençlik yapısına ilişkin bilgi vererek, Çayırova’da ellinin üzerinde okul, yaklaşık 2500 öğretmen ve 30 bin civarında öğrencimiz var. Türkiye ortalamasına yakın bir genç nüfusa sahibiz. Bu nüfusun potansiyelini değerlendirerek geleceğe yatırım yapıyoruz. dedi.

Gençlere rol model olmanın önemine değinen Önal, Benim çocukluk hayalim kaymakam olmaktı. Şimdi çocuklara da diyorum ki, hedef koyun, çalışın, başarın. Biz onlara örnek olmakla sorumluyuz. ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda dünya düzenine dair görüşlerini paylaşan Kaymakam Önal, Dünya çok hızlı değişiyor. Biz yöneticilerin ve ebeveynlerin sorumluluğu her zamankinden fazla. Geleneklerimizle modern dünyayı harmanlayarak ilerlemeliyiz. Çünkü Türk milleti dünyanın vicdanıdır. Bu bilinci koruyarak geleceğe umutla bakıyoruz. dedi.

Söyleşinin sonunda Araştırmacı-Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, Kaymakam Önal’a teşekkür ederek, 2008’de yayımlanan Çayırova Tarihi kitabının yeni baskısında sizlerin verdiği bilgiler güncel kaynak olarak yer alacak. İlçenin tarihi ve kültürel kimliğine katkınız çok değerli. ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Önal, İsmail Kahraman’a teşekkürlerini iletti.

T.C. Çayırova Kaymakamlığı – Facebook paylaşımı

Editör: Hüseyin Resul Şimşek