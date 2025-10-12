Kasklı saldırganların iş yerine kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, 3 Ekim'de saat 02.30 sıralarında Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine motosikletli ve kasklı şahıslar tarafından 6 el ateş edildi. Olaya ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce faillerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda saldırıyı gerçekleştiren fail ile işbirliği yaparak ona yardım eden 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, saldırganların elinde silahla yüzlerini kamufle ederek paylaşım yapması da dikkat çekti.

İHA