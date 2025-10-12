ASAYİŞ:
Kasklı saldırganların iş yerine kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama

Kocaeli'de iş yerine motosikletli ve kasklı kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

12 Ekim 2025 Pazar 12:27

 Edinilen bilgiye göre, 3 Ekim'de saat 02.30 sıralarında Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine motosikletli ve kasklı şahıslar tarafından 6 el ateş edildi. Olaya ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce faillerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda saldırıyı gerçekleştiren fail ile işbirliği yaparak ona yardım eden 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
  Öte yandan, saldırganların elinde silahla yüzlerini kamufle ederek paylaşım yapması da dikkat çekti.  


İHA
