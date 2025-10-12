KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlar, kitapların çeşitlerinden memnun

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl yalnızca kitaplarla değil, valiz sesleriyle de yankılanıyor. Kitapseverler, fuara artık çanta değil, valizle geliyor. Kimisi küçük tekerlekli bavuluyla, kimisi koca bir seyahat valiziyle stantları gezerek kitap alışverişini yapıyor.

Kocaeli Kitap Fuarı'nda okurlar, kitapların çeşitlerinden memnun

12 Ekim 2025 Pazar 11:09

 FUARDAN BOŞ VALİZLE ÇIKMAK MÜMKÜN DEĞİL

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı her gün binlerce kitapseverin uğrak noktası oluyor. Ziyaretçilerin çoğu, “Fuara bir gün yetmiyor, kitaplara da bir çanta yetmiyor” diyor. Kimi indirimleri kaçırmamak, kimi de koca bir yıl boyunca okuyacağı kitapları biriktirmek için fuara hazırlıklı gelen vatandaşlar, valizleriyle tıpkı seyahat eder gibi kitapların dünyasına yolculuk ediyor.

 

KİTAP ALIŞVERİŞİ MARATONU

Yüzlerce yazar, binlerce yayınevi ve on binlerce ziyaretçiyle kitap fuarı bu yıl da Türkiye’nin en kalabalık kültür etkinliği olma yolunda ilerliyor. Valizlerini kitaplarla dolduran ziyaretçiler ise fuarın en renkli simgesi haline geldi. Kocaeli, Kitap Fuarı’nı adeta bir “kitap alışveriş maratonuna” dönüştürmüş durumda.

 

FUAR, 12 EKİM’E KADAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla düzenlediği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 12 Ekim Pazar günü (yarın) saat 21.30’a kadar kitapseverleri Kongre Merkezi’nde ağırlamaya devam edecek. Ayrıca her gün birbirinden keyifli söyleşiler, imza etkinlikleri, açık hava sinemaları, konserler ve bilgi yarışmalarıyla fuar birçok vatandaşın aradığı her şeyi bir arada tutuyor.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Usta yazar, Kitap Fuarı’nda okurlarını tarihe yolculuğa çıkardı Usta yazar, Kitap Fuarı’nda okurlarını tarihe...
Büyükşehir’den kent kültürüne miras Büyükşehir’den kent kültürüne miras
Şehir Tiyatroları, “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk” ile yeni sezonu açtı Şehir Tiyatroları, “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk”...
Okuyan ve okutan kent Kocaeli Okuyan ve okutan kent Kocaeli
Kitap Fuarı’nda sinema keyfi sürüyor Kitap Fuarı’nda sinema keyfi sürüyor
Kitap Fuarı’nda münazara ve müzikal tiyatro bir arada Kitap Fuarı’nda münazara ve müzikal tiyatro bir...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Usta yazar, Kitap Fuarı’nda okurlarını tarihe...
Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, yazar ve okurların buluşma adresi oluyor. Bu bağlamda polisiye edebiyatın...

Haberi Oku