Kitap Fuarı’nda sinema keyfi sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, katılımcıları bu kez kitap sayfalarından sinema perdesine uzanan bir yolculuğa çıkardı. Bollywood’un unutulmaz filmi “3 Idiots”, yıldızların altında izleyicilerle buluştu.

10 Ekim 2025 Cuma 09:44

 AÇIK HAVADA UNUTULMAZ ETKİNLİK

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı unutulmaz etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Eğitim sistemine eleştirel yaklaşımı, dostluk üzerine kurulu sıcak hikâyesi ve unutulmaz replikleriyle “3 Idiots”, açık hava sinemasında kahkaha ve duyguyu bir araya getirdi. Kimi sahnelerde kahkahalar yükseldi, kiminde sessizlik. Film, izleyenleri hem güldürdü hem de “gerçek başarı” kavramını yeniden düşündürdü.

 

AİLELER, GENÇLER, KİTAPSEVERLER BİR ARADA
Kocaeli Kongre Merkezi’nin açık alanında kurulan dev ekranda gerçekleşen gösterime yüzlerce kişi katıldı. Aileler çocuklarıyla birlikte önce fuarı gezdi ardından minderlerin üzerine oturdu, bazıları battaniyelere sarınıp sıcak içecekleriyle filmi izledi. Serin bir sonbahar akşamında paylaşılan bu anlar, fuarın en samimi karelerinden birine dönüştü.

 

KÜLTÜRÜN HER HALİ; “ANADOLU MAYASI”
Bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, kitapların ötesine geçerek sinemadan müziğe, söyleşiden çocuk etkinliklerine kadar kültürün tüm yönlerini bir araya getiriyor. “3 Idiots”un açık hava gösterimi, fuarın bu kapsayıcı ruhunu en güzel şekilde yansıttı. Tıpkı “Hababam Sınıfı” gösteriminde olduğu gibi, kuşakları aynı ekranda buluşturdu.

 

SİNEMA GECELERİ DEVAM EDECEK
Fuar boyunca açık hava sineması etkinlikleri farklı filmlerle sürecek. Ziyaretçiler, gün boyunca kitapların büyülü dünyasında gezindikten sonra akşamları sinema keyfiyle güne veda edecek. Ayrıca fuarın dört köşesinde gerçekleşen birbirinden keyifli etkinlikler ve atölyelerle ziyaretçiler fuarda değil bir şölenin içinde gibi hissediyor.

(Erkan ERENLER)

