Kitap Fuarı’nda genç yazarlara yoğun ilgi

Türkiye’nin en fazla ziyaretçi ağırlayan fuarı olma unvanını taşıyan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda son dönemin popüler yazarları Emre Gül, Özge Naz, Beyza Sürmen, Aleyna Daşkıran ve Rana Büyüklü kitaplarını sevenleri için imzaladı. Genç yazarlara büyük bir ilgi vardı.

09 Ekim 2025 Perşembe 09:33

 15.KİTAP FUARINDA ETKİNLİK TAKVİMİ DOLU DOLU

Türkiye’nin en fazla ziyaretçi ağırlayan fuarı olma unvanını taşıyan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, kitapseverlerin büyük ilgisiyle kapılarını açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla düzenlenen fuar, kitap kokusunu, kültürü ve edebiyatı bir kez daha Kocaeli halkıyla buluşturdu. 4 Ekim Cumartesi günü saat 10.30 itibariyle kapılarını açan fuar, ilk andan itibaren ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. Binlerce okurun, yayınevlerinin stantlarını gezerek yeni kitapları inceleme fırsatı bulduğu Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, geniş kitap ve yayınevi çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Fuar, çeşitliliğin yanı sıra panel, söyleşi, imza günü ve özel oturumlarla dolu bir etkinlik programı sunuyor.

 

KİTAPLAR SOHBET EŞLİĞİNDE İMZALANDI

Kocaeli Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kültür, sanat ve edebiyat dünyasının en önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam eden fuarda sevilen yazar kitaplarını Kocaelili kitapseverler için imzalıyor. Bu kapsamda Emre Gül, Özge Naz, Beyza Sürmen, Aleyna Daşkıran ve Rena Büyüklü gibi genç kuşağın popüler yazarları, okurlarıyla samimi sohbetler gerçekleştirerek kitaplarını imzaladı. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte fuara katılması, etkinliğe sıcak ve renkli bir atmosfer kazandırdı. Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 12 Ekim Pazar günü saat 21.30’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

(Emre KAHRAMAN)

