KÜLTÜR VE SANAT:
Açık havada “Ölü Ozanlar Derneği” ilgiyle izlendi

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın en güzel anlarından olan sinema gösterimi tüm hızıyla devam ediyor. Edebiyat ve şiir temalı “Ölü Ozanlar Derneği”ne sinemaseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Açık havada 'Ölü Ozanlar Derneği" ilgiyle izlendi

07 Ekim 2025 Salı 09:45

 ÇARŞAMBA GÜNÜ EKRANDA 3 İDİOTS OLACAK

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın geleneksel hale gelen film gösterimi Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile başladı, fuarın ilk günü akşamında ise 7’den 70’e herkesin sevgilisi olan Hababam Sınıfı filmi dev ekranda sinemaseverlerle buluştu. Pazar akşamı ise edebiyat ve şiir temalı “Ölü Ozanlar Derneği” filmi gösterime sunuldu. 8 Ekim Çarşamba günü ise Hintli Oyuncu Aamir Khan’ın başrolünde olduğu 3 İdiots filmi gösterime sunulacak.

 

MUHTŞEM FİLMLER SERİSİ DEVAM EDECEK

Kitapseverlerin gündüz kitaplarla meşgul olduğu akşam ise dev ekranda sinema gösterimi ile keyifli dakikalar geçirdiği etkinlikler fuar boyunca devam edecek. 15. Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki dopdolu etkinliklerle sıkılmaya vakit bulamayan kitapseverler güzel vakit geçiriyor. 12 Ekim Pazar günü kapılarını kapatacak olan fuarda ilerleyen günlerde “Hababam Sınıfı Uyanıyor” ve “Yeşil Yol” filmi de sinemaseverlerle buluşacak.

(Erkan ERENLER)

