GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dev köstebeklerden 2’sinin daha montajı başladı

Kocaeli’nin ulaşımında devrim yaratacak Körfezray Metro Projesi’nde kritik bir süreç daha başladı. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’ndan Derince yönüne ilerleyecek 3 ve 4 numaralı dev Tünel Açma Makinelerinin (TBM) montajına başlandı. Başkan Büyükakın, TBM’lerin montajını, “Körfezray’da yeni bir aşama” diyerek duyurdu.

Dev köstebeklerden 2'sinin daha montajı başladı

08 Ekim 2025 Çarşamba 16:25

 İLK İKİ TBM KAZIYA DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen, Körfez-Kartepe arasındaki trafiğe büyük katkı sunacak Körfezray Metrosu’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bilindiği gibi 6 Eylül tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Aldulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile gerçekleşen törende tünel açma çalışmalarının startı verildi. Bu tarihi günle birlikte 2 TBM cihazı tünel açmaya başladı.

 

KASIM AYI SONUNA KADAR MONTAJ TAMAMLANACAK

Seka Devlet Hastanesi’nden Otogar yönüne TBM-1 ve TBM-2 numaralı makinelerin kurulumu ve kazı çalışmalarına başlanmasının ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz gün, Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’nda TBM-3 ve TBM-4 cihazlarının kurulumuna başlandı. Dev köstebeklerden TBM-3 ve TBM-4, Derince Millet Bahçesi yönünde tünel açacak. Bu iki köstebeğin montaj süreci devam ediyor. Kurulum işlemlerinin kasım ayı sonuna kadar tamamlanması ve tünel açma çalışmalarının eş zamanlı bir şekilde devam etmesi hedefleniyor.

 

GÜÇLÜ İLERLEME PLANLANIYOR

Derince Millet Bahçesi’nden Tüpraş-Petkim hattını açacak TBM-5 ve TBM-6’nın ise altyapı hazırlıkları tamamlanmak üzere. Son 2 TBM’nin de kasım ayı içinde kurulumuna başlanması bekleniyor. Tüm cihazların kurulmasının ardından toplam 6 TBM ile Körfezray’ın tünel kazıları tüm hızıyla devam edecek.

 

BÜYÜKAKIN: KÖRFEZRAY’DA YENİ BİR AŞAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Körfezray’da yeni bir aşama” diyerek projenin şehir için önemine dikkat çekti. Başkan Büyükakın, “Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’ndan Derince yönüne ilerleyecek 3 ve 4 numaralı dev TBM’nin kurulumu başladı. Daha önce İzmit yönünde 2 TBM kazılarına başlamıştı. Şimdi ise Derince hattını açacak yeni dev köstebekler hazırlık aşamasında. Körfezray’ın kalbini oluşturan bu tüneller, Kocaeli’nin ulaşımda yeni çağını açacak” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
VESTA ISIL İŞLEM TESİSİ, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VAKUM FIRINI İLE HİZMETE GİRDİ VESTA ISIL İŞLEM TESİSİ, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK...
GEBZE TİCARET ODASI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. GEBZE TİCARET ODASI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK...
Bahar Eriş’ten çocuk yetiştirmede altın kurallar Bahar Eriş’ten çocuk yetiştirmede altın kurallar
Gazeteci Fulya Öztürk, Kocaeli Kitap Fuarı’nda seslendi Gazeteci Fulya Öztürk, Kocaeli Kitap Fuarı’nda...
Guinness’ten rekora Gazze engeli Guinness’ten rekora Gazze engeli
Şahin: Yeni medya koçbaşı gibi kullanılıyor Şahin: Yeni medya koçbaşı gibi kullanılıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

VESTA ISIL İŞLEM TESİSİ, TÜRKİYE’NİN...
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye’nin en büyük vakum fırınına...

Haberi Oku