Dev köstebeklerden 2’sinin daha montajı başladı

Kocaeli’nin ulaşımında devrim yaratacak Körfezray Metro Projesi’nde kritik bir süreç daha başladı. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’ndan Derince yönüne ilerleyecek 3 ve 4 numaralı dev Tünel Açma Makinelerinin (TBM) montajına başlandı. Başkan Büyükakın, TBM’lerin montajını, “Körfezray’da yeni bir aşama” diyerek duyurdu.

İLK İKİ TBM KAZIYA DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen, Körfez-Kartepe arasındaki trafiğe büyük katkı sunacak Körfezray Metrosu’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bilindiği gibi 6 Eylül tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Aldulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile gerçekleşen törende tünel açma çalışmalarının startı verildi. Bu tarihi günle birlikte 2 TBM cihazı tünel açmaya başladı.

KASIM AYI SONUNA KADAR MONTAJ TAMAMLANACAK

Seka Devlet Hastanesi’nden Otogar yönüne TBM-1 ve TBM-2 numaralı makinelerin kurulumu ve kazı çalışmalarına başlanmasının ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz gün, Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’nda TBM-3 ve TBM-4 cihazlarının kurulumuna başlandı. Dev köstebeklerden TBM-3 ve TBM-4, Derince Millet Bahçesi yönünde tünel açacak. Bu iki köstebeğin montaj süreci devam ediyor. Kurulum işlemlerinin kasım ayı sonuna kadar tamamlanması ve tünel açma çalışmalarının eş zamanlı bir şekilde devam etmesi hedefleniyor.

GÜÇLÜ İLERLEME PLANLANIYOR

Derince Millet Bahçesi’nden Tüpraş-Petkim hattını açacak TBM-5 ve TBM-6’nın ise altyapı hazırlıkları tamamlanmak üzere. Son 2 TBM’nin de kasım ayı içinde kurulumuna başlanması bekleniyor. Tüm cihazların kurulmasının ardından toplam 6 TBM ile Körfezray’ın tünel kazıları tüm hızıyla devam edecek.

BÜYÜKAKIN: KÖRFEZRAY’DA YENİ BİR AŞAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Körfezray’da yeni bir aşama” diyerek projenin şehir için önemine dikkat çekti. Başkan Büyükakın, “Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’ndan Derince yönüne ilerleyecek 3 ve 4 numaralı dev TBM’nin kurulumu başladı. Daha önce İzmit yönünde 2 TBM kazılarına başlamıştı. Şimdi ise Derince hattını açacak yeni dev köstebekler hazırlık aşamasında. Körfezray’ın kalbini oluşturan bu tüneller, Kocaeli’nin ulaşımda yeni çağını açacak” dedi.



(Ömer İLGEÇ)