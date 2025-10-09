SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den yelken tutkunlarına modern tesis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği yeni bir yatırımla taçlandırdı. Bu kapsamda Yarımca sahilinde inşa edilen “Yarımca Yelken ve Su Sporları Merkezi” hizmet binası tamamlanarak kullanıma açıldı. Tesis, modern ve fonksiyonel yapısıyla yelken sporuna ilgi duyan herkesi bekliyor.

Büyükşehir'den yelken tutkunlarına modern tesis

09 Ekim 2025 Perşembe 09:26

 3 KATLI MODERN TESİS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda tüm spor dallarına destek veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir, “Yarımca Yelken ve Su Sporları Merkezi” binasını tamamlayarak kullanıma sundu. 375 metrekarelik alanda inşa edilen tesis binası, zemin katında 80,5 metrekarelik bakımhane ile hizmet veriyor. Birinci katta kondisyon salonu, derslik ve bay-bayan soyunma odaları bulunurken, çatı katı ise yönetim, hakem ve antrenör odalarıyla donatıldı.

 

10 MİLYON TL’LİK YATIRIM
Yarımca Yelken ve Su Sporları Merkezi’nde 170 metrekarelik suya iniş rampası ile yelken tutkunları için erişim kolaylaştırıldı. Dış cepheden çevre düzenlemesine kadar titizlikle yürütülen çalışmalar, modern tesisin kusursuz bir şekilde tamamlanmasını sağladı. Kaba inşaatından ince işçiliğine kadar Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen Yarımca Yelken ve Su Sporları Merkezi, toplam 10 milyon 300 bin TL’ye mal oldu. Bölgedeki spor altyapısına önemli derecede katkı sunan tesis sporcular tarafından tam not aldı.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi, iLab Basketbol’u farklı geçti Çayırova Belediyesi, iLab Basketbol’u farklı...
Çayırova Belediyesi, deplasmandan galibiyetle döndü Çayırova Belediyesi, deplasmandan galibiyetle döndü
Kaçkar by UTMB’de Şampiyonlar Belli Oldu Kaçkar by UTMB’de Şampiyonlar Belli Oldu
Rize’nin Zirvesinde Büyük Buluşma: Kaçkar by UTMB Başladı Rize’nin Zirvesinde Büyük Buluşma: Kaçkar by...
Vali Aktaş ile Başkan Büyükakın’dan Beşiktaş maçı öncesi Kocaelispor’a moral Vali Aktaş ile Başkan Büyükakın’dan Beşiktaş...
iddaa Canlı Skor ile Güncel Takip iddaa Canlı Skor ile Güncel Takip
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova Belediyesi, iLab Basketbol’u farklı...
Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesine dolu dizgin devam eden Çayırova Belediyesi, üçüncü haftada...

Haberi Oku