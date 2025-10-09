Büyükşehir’den yelken tutkunlarına modern tesis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği yeni bir yatırımla taçlandırdı. Bu kapsamda Yarımca sahilinde inşa edilen “Yarımca Yelken ve Su Sporları Merkezi” hizmet binası tamamlanarak kullanıma açıldı. Tesis, modern ve fonksiyonel yapısıyla yelken sporuna ilgi duyan herkesi bekliyor.

3 KATLI MODERN TESİS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda tüm spor dallarına destek veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir, “Yarımca Yelken ve Su Sporları Merkezi” binasını tamamlayarak kullanıma sundu. 375 metrekarelik alanda inşa edilen tesis binası, zemin katında 80,5 metrekarelik bakımhane ile hizmet veriyor. Birinci katta kondisyon salonu, derslik ve bay-bayan soyunma odaları bulunurken, çatı katı ise yönetim, hakem ve antrenör odalarıyla donatıldı.

10 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Yarımca Yelken ve Su Sporları Merkezi’nde 170 metrekarelik suya iniş rampası ile yelken tutkunları için erişim kolaylaştırıldı. Dış cepheden çevre düzenlemesine kadar titizlikle yürütülen çalışmalar, modern tesisin kusursuz bir şekilde tamamlanmasını sağladı. Kaba inşaatından ince işçiliğine kadar Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen Yarımca Yelken ve Su Sporları Merkezi, toplam 10 milyon 300 bin TL’ye mal oldu. Bölgedeki spor altyapısına önemli derecede katkı sunan tesis sporcular tarafından tam not aldı.



