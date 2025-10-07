Okan Bayülgen: Tek çare kitap okumak

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda sanat, dil ve teknoloji kesişiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu kültür şölenine akın eden kitap tutkunları, sevilen sunucu‑komedyen Okan Bayülgen ile “Türkçemiz Evimiz” başlıklı özel söyleşide bir araya geldi. Moderatör Orhan Karaagaç’ın yönettiği oturumda Bayülgen, dilin gücünü ve okumanın kaçınılmaz gerekliliğini çarpıcı ifadelerle vurguladı.

“DİL BENİM EVİM, KİTAPLAR YAŞAM ALANIM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na kitapseverlerin yoğun ilgisi sürüyor. Birbirinden ünlü yazarların ve 515 yayınevinin katıldığı fuarda kitapseverler ve yazarlar her gün bir araya gelerek kağıdın büyülü dünyasıyla buluşuyor. Bu kapsamda sevilen sunucu‑komedyen Okan Bayülgen, Akçakoca Salonu’nda sevenleri ile bir araya geldi. Konuşmasına çocukluk anılarıyla başlayan Bayülgen, “Dil benim her şeyim, bir de evim” diyerek kelimelerle kurduğu derin ilişkiyi aktardı. Ünlü sunucu ayrıca, resme yönelmek istediğini, başarısızlığıyla karşılaşınca kendini kitaplara adadığını söyleyerek, dilin kendisine nasıl sığınak olduğunu anlattı.

TEK ÇARE KİTAP OKUMAK

Bu özel oturumun belki de en vurucu vurgusu: “Tek çare kitap okumak” Bayülgen, modern çağın dijital kaosunda insanın zihnini ayakta tutacak yegâne çözüm olarak okuma eylemini ön plana çıkardı. Bayülgen, “Okuma sıklığını artırmalıyım… Kelime haznem genişledikçe dünyayı daha fazla anlarım” mesajını izleyicilere iletti. Yapay zeka teknolojisinin insan zihni üzerindeki etkilerini de ele alan Bayülgen, şu uyarıyı paylaştı; “Yapay zeka, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırabilir, ama zihnimizi tembelleştirme riski var. Kitapla düşünmek, yapay zekânın sunduğuna teslim olmamak demektir.”

DİLDE YOZLAŞMA&DİJİTAL BOŞLUK

Bayülgen, sosyal medya ve hızlı bilgi akışının dil savunusundaki tehditlerine de değinerek, “Sosyal medya bizi provoke ederek tahrik ediyor, bazen siyaset bile dijital bir gösteri halini alıyor. Zihin boş kalıyor” ifadeleriyle eleştirisini dile getirdi. Ünlü sunucu bu alışkanlığın, dilin ruhunu ve kelimelerin saf halini yitirttiğini savundu.

“GÖZÜMÜN ARKASINDA BİR SİNEMA BAŞLAR”

Okuma anının zihinde uyandırdığı sinematik görüntülerden bahseden Bayülgen, “Kitap sarmaya başladığında, harfleri gördüğün anları yitirirsin. Sayfalar gözün arkasında bir sinema gibi geçmeye başlar” ifadeleriyle okuma deneyimini yaşayanlara derin bir metafor hediye etti.

MERCİMEK ÇORBASINA UN KOYMAK, KELİMELERE DÜŞMANLIK

Dil savunusunun mutfakla bağını kuran Bayülgen, dildeki yozlaşmanın mutfaktaki benzer halini şu şekilde dile getirdi; “Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim. Kaçından kovuldum. Tıpkı dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık.” Bayülgen, bu metaforla dil ve kültürün saflığını yitirmesinin tehlikesine dikkat çekti.

SON SÖZ VE MESAJ

Kapanışı güçlü bir çağrıyla yapan Bayülgen, “Kitap fuarları yalnızca kitapla değil, medeniyetle, kimlikle, dilimizle bir diriliş alanıdır. Türkçemiz evimizdir. O evin kapısını birlikte muhafaza edelim. Tek çare kitap okumak” dedi. Bu özel oturumun sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Okan Bayülgen ve Orhan Karaagaç’a teşekkür plaketi takdim etti.



(Erkan ERENLER)