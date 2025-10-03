Kocaeli’de Dünya Yürüyüş Günü’nde Sağlıklı Yaşam İçin Adım Atıldı

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Sağlıklı ve hareketli yaşamın önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen yürüyüş, Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda başladı.

Sağlık personelleri, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, İzmit Çarşı Yürüyüş Yolu boyunca devam etti. Katılımcılar, ellerindeki pankart ve afişlerle fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

Etkinliğe; Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, Başkan Yardımcıları Uz. Dr. Zeliha Yeğin ve Dr. İnci Sobi’nin yanı sıra çok sayıda sağlık ve eğitim yöneticisi, öğretmen, sağlık çalışanı, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Etkinlik boyunca “Her Gün 10.000 Adım” teması öne çıkarıldı. Fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapılarak toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

