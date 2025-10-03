Ölümsüz eser, Milli İrade’de ilgiyle izlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı’nda “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmiyle sonbahara dokunaklı bir başlangıç yaptı. Başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın paylaştığı ölümsüz eser, sonbaharın serin akşamında ilgiyle izlendi.

SONBAHARIN SERİN AKŞAMINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in kalbi Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği açık hava sineması etkinliğiyle Türk sinemasının unutulmaz eserlerini Kocaelililerle buluşturuyor. Bu bağlamda başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın paylaştığı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği ve Ali Özgentürk’ün senaryosunu yazdığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi, sonbaharın serin akşamında izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

TÜRK SİNEMASININ EFSANEVİ AŞKI

İzmit’in simgelerinden Milli İrade Meydanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Açık havada gerçekleşen sinema gösterimlerinin son konuğu, 1977 yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım” oldu. Film, derin anlatımı ve unutulmaz oyunculuklarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

İZLEYİCİLERDEN SICAK VE SAMİMİ ANLAR

Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri sandalyelerle meydanda konforlu bir alan oluşturdu. Aileler, küçük atıştırmalıklar ve sıcak içeceklerle filmi izlerken, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu patlamış mısır ikramı akşamı daha da keyifli hale getirdi.

AŞK, FEDAKÂRLIK VE İNSANLIĞIN ZAMANSIZ HİKÂYESİ

“Selvi Boylum Al Yazmalım”, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 1970 yılında yayımlanan aynı adlı uzun hikâyesinden sinemaya uyarlandı. Ali Özgentürk’ün senaryosunu yazdığı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği bu film, sevgi ve fedakârlığın gücünü içten ve çarpıcı bir dille anlatırken izleyenleri derinden etkiledi.

FİLMİN ÖZETİ

Kırgızistan’dan Türkiye’ye göç eden Asya (Türkan Şoray) ile kamyon şoförü İlyas (Kadir İnanır) arasındaki tutkulu aşkın öyküsü, hayatın zorluklarıyla sınanır. İlyas’ın öfkesi ve hırsı, Asya’yı zor anlara sürüklerken, onun yanında olan Cemşit (Ahmet Mekin) ile kurduğu dostluk ve sevgi, filmin unutulmaz duygusal anlarını oluşturur. Film, gerçek aşkın ve insanlığın sınandığı bu güçlü hikâyeyle izleyicilerin kalbine dokunuyor.



(Ömer İLGEÇ)