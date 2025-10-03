Kocaeli’de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.Y. (28) isimli şahsı yakalamak için yürüttükleri çalışmalar sonucunda başarılı oldu.
Şahıs, 2 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından T.Y., cezaevi işlemlerinin yapılması amacıyla Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.