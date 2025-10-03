Kocaeli’de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşen T.Y., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.