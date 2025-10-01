Kocaeli’de Üçlü Protokol Kapsamında 2025 Yılı Üçüncü Dönem Toplantısı Yapıldı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, ceza infaz kurumlarındaki güvenlik, sağlık ve işleyiş konuları değerlendirildi.

Kocaeli Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan üçlü protokol uyarınca, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün başkanlığında 2025 yılı üçüncü dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü katıldı. Kocaeli Merkez Ceza İnfaz Kurumları olan 1 ve 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli, 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında güvenlik, sağlık, nakil ve işleyiş alanlarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı yürütülmesi ve işleyişin etkinliği için alınacak tedbirler değerlendirildi ve kararlar alındı. Katılım gösteren tüm paydaş kurum temsilcilerine teşekkür edildi.

