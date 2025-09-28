Rize’nin Zirvesinde Büyük Buluşma: Kaçkar by UTMB Başladı

RİZE / GEBZE GAZETESİ Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonlarından biri olan UTMB Dünya Serisi’nin Türkiye’deki ilk ayağı “Kaçkar by UTMB”, 55 ülkeden gelen 1800 sporcunun katılımıyla Rize’de start aldı.

Rize’nin eşsiz doğasında gerçekleştirilen organizasyon, Ayder Yaylası’ndan başlayarak Huser ve Çeymakçur yaylalarını kapsayan zorlu parkurlarda sporcuları ağırlıyor. İlk gün 50K koşusu ile başlayan maratonda, 20K parkuru da koşuldu. Sporcular, Kaçkar Dağları’nın vadilerinde, derelerinde ve ormanlarında hem mücadele verdi hem de doğanın tadını çıkardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen açılışta, Türkiye İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Yönetim Kurulu da yer aldı. Açılışta hazır bulunan isimler arasında gazetemiz Gebze Gazetesi İmtiyaz Sahibi Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman'da bulunarak organizasyona destek verdi.

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyonun spor ve turizm açısından önemine vurgu yaparak,

Kaçkarlar, karın en güzel ve en kıymetli olduğu dağlardan biri. Kaçkar’a geldiniz, Kaçkar’ın güzelliklerini görmeye geldiniz. Spor bir yaşam tarzı; hepimizde enerji, adrenalin ve coşku var. Bu güzel organizasyonu hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Katılan tüm sporculara teşekkür ediyor, başarılar diliyorum dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’ın da sporcuları selamladığı organizasyon, bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Kaçkar by UTMB’nin, Rize’de spor turizminin gelişmesine ivme kazandırıyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek