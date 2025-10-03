Kocaeli’de Uyuşturucu Suçlusuna Operasyon

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ç., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ç. (44) isimli şahsı yakalamak için yürüttükleri çalışmalar sonucunda başarılı oldu.

Şahıs, 2 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.Ç., cezaevi işlemlerinin yapılması amacıyla İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek