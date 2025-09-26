GÜNDEM:
TİMBİR Heyetinden Rize Çay Çarşısı’na Ziyaret

RİZE / GEBZE GAZETESİ İnternet Medyası Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve beraberindeki heyet, Rize’nin simge mekânlarından Çay Çarşısı’nı ziyaret ederek kentin çay kültürünü yakından tanıdı.

26 Eylül 2025 Cuma 21:11

RİZE – Türkiye İnternet Medyası Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa başkanlığındaki heyet, Rize’nin önemli çekim merkezlerinden biri haline gelen Çay Çarşısı’nda incelemelerde bulundu. TİMBİR heyetini, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan karşıladı.

Ziyaret kapsamında, çarşı içerisinde yer alan ve 29 metre yüksekliğiyle kentin simgesi haline gelen dev ince belli çay bardağı da yakından incelendi. Başkan Mehmet Erdoğan, Çay Çarşısı’nın bölgeye kazandırılması sürecini ve çayın tanıtımı için yapılan çalışmaları anlattı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un yeni modelinin dev çay bardağının üzerinde sergileneceğini açıkladı.

TİMBİR heyeti ziyaret sırasında, Rize’nin çay kültürünü yansıtan atmosferi yakından tanıma fırsatı buldu.

