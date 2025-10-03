banner1192
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de Göz Açtırmadı: Mal Sevkiyatına Ceza

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli’de iki firmaya Hal Müdürlüğü’ne bildirmeden mal sevkiyatı cezası kesildi.

Kocaeli'de Göz Açtırmadı: Mal Sevkiyatına Ceza

03 Ekim 2025 Cuma 02:06

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı ilk encümen toplantısı Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda 57 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü denetimleri sonucu, Hal Müdürlüğü’ne bildirilmeden mal sevkiyatı yapan iki firmaya toplam 100 bin 181,55 TL idari para cezası uygulandı.

Toplantıda özel halk otobüsü şoförlerine yönelik şikâyetler de ele alındı. Kartepe’de bir şoförün aracı 15 gün, Gebze’de yolcuyla kavga eden şoförün aracı 3 gün süreyle bağlandı. Toplu taşımada 47 ihlal tespit edilerek toplam 138 bin 791 TL ceza kesildi.

İhlaller arasında sefer saatlerine uymamak, belde dışı yolcu taşımak, durakta yolcuyu almamak, yolcuyla tartışmak, tehlikeli araç kullanmak ve güzergâhı tamamlamamak yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşların toplu taşımada huzur ve güvenle seyahat edebilmesi için önlemlerin devam edeceğini duyurdu. İzmit Körfez Mahallesi’nde izinsiz açılan 408 metrekarelik satış ofisine 20 günlük ecrimisil bedeli ve toplam 20 bin 196 TL idari ceza uygulandı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli “Mutlu Şehir”le Dünyaya Örnek Oldu Kocaeli “Mutlu Şehir”le Dünyaya Örnek Oldu
Vatandaşlarımızın Huzuru İçin Ekipler 24 Saat Sahada Vatandaşlarımızın Huzuru İçin Ekipler 24 Saat...
Kocaeli’de Üçlü Protokol Kapsamında 2025 Yılı Üçüncü Dönem Toplantısı Yapıldı Kocaeli’de Üçlü Protokol Kapsamında 2025 Yılı...
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni Ziyaret Etti Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan, 112 Acil...
Eski Tip Sürücü Belgelerini Yenileme Süresi 31 Ekim 2025’te Sona Eriyor Eski Tip Sürücü Belgelerini Yenileme Süresi 31...
Kocaeli’de Ailecek Kocaeli Projesi Başlıyor Kocaeli’de Ailecek Kocaeli Projesi Başlıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli “Mutlu Şehir”le Dünyaya Örnek...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Mutlu Şehir Kocaeli” modeliyle Seoul Smart...

Haberi Oku