Kocaeli’de Göz Açtırmadı: Mal Sevkiyatına Ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı ilk encümen toplantısı Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda 57 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü denetimleri sonucu, Hal Müdürlüğü’ne bildirilmeden mal sevkiyatı yapan iki firmaya toplam 100 bin 181,55 TL idari para cezası uygulandı.

Toplantıda özel halk otobüsü şoförlerine yönelik şikâyetler de ele alındı. Kartepe’de bir şoförün aracı 15 gün, Gebze’de yolcuyla kavga eden şoförün aracı 3 gün süreyle bağlandı. Toplu taşımada 47 ihlal tespit edilerek toplam 138 bin 791 TL ceza kesildi.

İhlaller arasında sefer saatlerine uymamak, belde dışı yolcu taşımak, durakta yolcuyu almamak, yolcuyla tartışmak, tehlikeli araç kullanmak ve güzergâhı tamamlamamak yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşların toplu taşımada huzur ve güvenle seyahat edebilmesi için önlemlerin devam edeceğini duyurdu. İzmit Körfez Mahallesi’nde izinsiz açılan 408 metrekarelik satış ofisine 20 günlük ecrimisil bedeli ve toplam 20 bin 196 TL idari ceza uygulandı.

