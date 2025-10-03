Boşandığı eşinin evine gitti, kardeşi tarafından vuruldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece bir kişinin silahla yaralandığı olayın detayları belli oldu. Eski eşinin evine giden şahsın çıkan tartışmada eski kayınbiraderi tarafından vurulduğu öğrenildi.

03 Ekim 2025 Cuma 14:27