Saygınlar Kulübü, mehtap turuyla moral depoladı

01 Ekim Dünya Yaşlılar Günü tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Saygınlar Kulübü bünyesindeki 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bir dizi program gerçekleştirildi. Saygınlar Kulübü sakinleri, ”Yaşlılar Günü” dolayısıyla düzenlenen mehtap turunda keyifli anlar yaşayarak moral depoladı.

Saygınlar Kulübü, mehtap turuyla moral depoladı

03 Ekim 2025 Cuma 10:44

 KÖRFEZ’DE ANLAMLI BULUŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Saygınlar Kulübü, 65 yaş üstü vatandaşları sosyal ve kültürel etkinliklerle hayata katmaya devam ediyor. Bu kapsamda 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında üyeler için Körfez’de anlamlı bir mehtap turu düzenlendi. Saat 19.00’da İzmit’ten hareket eden vapur, iki saat süren gezi boyunca katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Körfez’in eşsiz manzarasını seyreden üyeler, ikramlar eşliğinde müzik dinleyip dans ederek, Dünya Yaşlılar Günü’nün anlamını birlikte paylaştı.

 

AKTİF YAŞLANMANIN MERKEZİ

Saygınlar Kulübü, emeklilik sonrası durağanlığın önüne geçmeyi hedefleyerek üyelere her gün farklı etkinlikler sunuyor. Sağlık eğitimlerinden sanata, akademik seminerlerden sabah sporuna kadar geniş bir yelpazede imkân sağlayan kulüp; doğa gezileri, tarihi ziyaretler, Darıca Balyanoz kampı ve mehtap turlarıyla sosyal bağları güçlendiriyor.

 

ÜYELERDEN YOĞUN İLGİ VE MEMNUNİYET

Dünya Yaşlılar Günü dolasıyla düzenlenen mehtap turuna katılan Adalet Köksal, “Saygınlar Kulübü’ne yeni üye oldum, ilk defa bu geziye katıldım. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum, devamını diliyorum” dedi. Emekli bankacı Cemalettin Çankaya ise, “Saygınlar Kulübü’nde müzik yapıyoruz. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Tahir Başkan’dan en alttaki çalışana kadar herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Mustafa Yüksel de,  “İzmit’e taşınalı 3 sene oldu. Burada yeni bir aile edindim. Türkü söylüyorum, sosyalleşiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

 

SOSYAL ETKİNLİKLERLE YALNIZLIK ÖNLENİYOR

Katılımcılar, kulüp etkinliklerinin kendilerini yalnızlıktan uzaklaştırdığını belirterek, “Bizler artık evde yalnız vakit geçirmiyoruz, burada bütün aktivitelerde yer alıyoruz” şeklinde görüşlerini paylaştı.

(Ömer İLGEÇ)

